Denuncien condicions "infrahumanes" a l'escola de policia de Catalunya

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha denunciat que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) que fa de escola de policia es troba en condicions "infrahumanes" per l'estat de les instal·lacions.





Així, denuncien que l'estat d ' "abandonament" i deteriorament en què es troba el recinte, i que malgrat les inscripcions de valors com "compromís, integritat i respecte", si volen exigir alguna cosa als aspirants, abans han de complir amb la normativa de salut i riscos laborals.





Des d'USPAC reclamen que es mantinguin les instal·lacions en condicions de salubritat adequades per a la salut de tots aquells que passen pel centre.





Aquestes són algunes de les fotografies que mostren l'estat de les instal·lacions de l'ISPC:









-Aigua i fuites en els passadissos:













-El mal estat de les parets:









-L'estat d'un dels sostres:









-Així es troba el sòl dels serveis:

















CATERING "LAMENTABLE"





També posen de manifest que el servei de càtering i el menjar que se serveix a l'escola als policies que es troben realitzant cursos de formació és "lamentable".





Des del sindicat posen com a exemple que si no poden acudir a dinar a les 14:30 hores, ja no troben res, només "quatre sobres fredes" que, segons denuncien, són "impossibles de menjar", i només se'ls ofereixen entrepans.





"Aquest és el tipus de servei que ofereixen als treballadors públics?", es pregunten en USPAC.





Així, sostenen que molts es veuen obligats a realitzar cursos de formació i vénen des comissaries que es troben a quilòmetres de distància.





"Si el curs acaba a les 14:30 o 15:00 hores i van uniformats, on haurien d'anar a dinar?", lamenten.