Quatre anys de presó per al sicari dels GAL convertit al gihadisme

L'Audiència Nacional ha condemnat a quatre anys de presó a qui va ser sicari dels GAL en la dècada de 1980 Daniel Fernández Aceña per delicte de autocapacitació terrorista, després de publicar continguts a les xarxes socials de tipus radical i manifestar la seva intenció d'immolar en un autobús de Segòvia.





Els magistrats expliquen en la resolució que se li imposa la pena donada la "perillositat del subjecte" ja que en el passat va ser condemnat per un delicte d'assassinat relacionat amb l'organització terrorista dels GAL.





També per la seva afició a les armes i als explosius, el que va portar a lliurar en mà unes bales a una de les treballadores del Centre de Salut Mental 'Alba' "a manera d'advertència".





"Perillositat que es desprèn, així mateix, del contingut i la multitud de pàgines webs visitades i de les que guardava aquelles imatges o fotografies més impactants, que després no dubtava a compartir amb tercers. Les mesures de seguretat emprades per no deixar rastre de les recerques a la xarxa ens fan pensar que aquelles excedien amb molt del que suposa una simple curiositat o interès per un tema concret ", conclou el tribunal.





Segons els magistrats, l'acusat desenvolupava una important tasca de autocapacitació o autoformació, guardant i publicant missatges en les diferents xarxes socials, entre els quals cal destacar aquells que defensen la ideologia de l'Estat Islàmic verbalitzant amb persones del seu entorn la intenció d'immolar i de accedir al paradís.