L'app de LaLiga fa servir el micròfon dels mòbils per espiar als bars

L'aplicació de LaLiga ha implantat una nova funció que utilitza la geolocalització i el micròfon del 'smartphone' per esbrinar si s'estan veient partits de futbol de la competició en llocs públics de manera fraudulenta.





La nova funció, per la qual l'usuari ha de donar el seu consentiment, s'ha inclòs a través de la nova versió de l'aplicació, distribuïda a través d'una actualització i de plataformes oficials des d'aquest diumenge, segons comunica La Lliga a través d'una nota.





Després d'obtenir el consentiment, la 'app' capta el codi binari de l'àudio del micròfon, i utilitza aquest àudio per detectar si l'usuari està veient partits de futbol d'equips pertanyents a LaLiga a través d'una emissió il·legal en un lloc públic.





Des de la 'app' s'han adoptat mesures per protegir la privacitat dels usuaris mentre aquesta funció es manté activa.





L'aplicació no pot accedir al contingut gravat, ja que aquest es converteix en un codi binari irreversible dins el dispositiu.





PROTECCIÓ DE DADES





L'associació Facua-Consumidors en Acció considera que l'aplicació "podria vulnerar" el reglament europeu de protecció de dades (RGPD) en tant que el que fa és sol·licitar als usuaris que l'autoritzin a utilitzar els seus mòbils per "gravar el so dels bars on es projecten partits per tal d'emprendre accions contra els que no hagin pagat els drets d'emissió ".





Des de Facua entenen que LaLliga podria estar saltant-se l'article 5 del reglament al demanar un tractament "desproporcionat i deslleial" de les dades als quals té accés el telèfon mòbil de l'usuari.