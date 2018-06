Felipe González demana resoldre la "fractura social" que hi ha a Catalunya

L'expresident del Govern central Felipe González ha defensat aquest dilluns que a Catalunya hi ha una "fractura social" a causa del desafiament independentista i ha recalcat que és un dels temes a "resoldre" que haurà d'afrontar el nou Executiu de Pedro Sánchez.





González ha estat qüestionat per l'advertència llançada pel ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, sobre la situació a Catalunya i la necessitat de buscar solucions.





En concret, el cap de la diplomàcia espanyola va reclamar a l'oposició que deixés de "buscar tres peus al gat" i col·laborin amb el Govern perquè, segons la seva opinió, Catalunya "està a la vora de l'enfrontament civil".





"No he sentit al ministre. Jo crec que hi ha una fractura social i és una de les coses que cal resoldre", ha subratllat l'exsecretari general del PSOE en declaracions als mitjans abans de participar en un acte en homenatge a l'expresident del Congrés Manuel Marín a la UNED.





Pel que fa a la durada de la legislatura, l'expresident del Govern ha declinat pronunciar-se obertament i s'ha limitat a recordar que el cap de l'Executiu "té poder per a dissoldre i convocar".





El passat dia 31, un dia abans que prosperés la moció de censura que ha portat a Pedro Sánchez a Moncloa, l'expresident del Govern va defensar que el "raonable" seria convocar eleccions "aviat".





No obstant, aquest dilluns ha subratllat que haurà de ser el líder socialista el que prengui aquesta decisió. "Està a les seves mans valorar", ha dit.