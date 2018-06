33.000 estudiants catalans inicien les proves d'accés a la universitat

Un total de 33.895 estudiants s'examinaran a partir d'aquest dimarts de les proves d'accés a la universitat (PAU), que tindran lloc fins dijous, quan el passat curs van ser 32.087, ha informat la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.



Del total d'alumnes matriculats, 27.878 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat Batxillerat aquest curs; 3.279 són estudiants de matrícula lliure, i 2.738 són procedents de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en fase específica.



Les PAU es divideixen en dues fases: la general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i l'específica, que és voluntària i serveix per pujar nota.



En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes --Lengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua Estrangera i història- i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció, en la qual poden escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials.



A diferència de l'any passat, Història de la Filosofia ha passat de la fase general --on es podria triar entre ella i història- a l'específica, i serà ponderable per a l'accés a graus universitaris de les branques d'Arts i Humanitats i Ciències socials i jurídiques.



Dimarts serà el torn dels exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua Castellana i literatura i assignatures de la fase específica --entre elles Història de la Filosofia--; dimecres la de Llengua Estrangera, Història, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les ciències socials i matèries de la fase específica, i dijous serà el torn de Llatí, Matemàtiques i assignatures de la fase específica.



Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de Batxillerat --amb un valor del 60% - i la qualificació obtinguda en la fase general.



RESERVA DE PLACES



Una novetat serà la reserva de places en tots els graus universitaris per a estudiants del col·lectiu gitano, on es reservarà com a mínim un plaça per afavorir la seva incorporació a estudis superiors.



Hi haurà 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de Secundària, distribuïts en 19 poblacions, i els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del 27 de juny.



D'altra banda, 3.401 alumnes s'examinaran de la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària el 16 de juny, mentre que l'any passat van ser 2.892 estudiants.