Acord de Donald Trump i Kim Jong-un en una reunió històrica

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, han signat un "ampli acord" després de la seva històrica reunió celebrada aquest dimarts a Singapur, segons ha destacat el magnat novaiorquès.





"Estem signant un document molt important, un bastant ampli", ha indicat Trump davant els periodistes, segons ha informat la cadena de televisió CNN. El dirigent nord-americà ha assegurat que donarà més detalls en la roda de premsa prevista per les 4.00 de la tarda (hora local) i ha indicat que el text serà públic.





Kim, per la seva banda, ha donat les gràcies a Trump per fer possible la trobada. "Hem tingut una cimera històrica i signarem un document històric", ha manifestat Kim. "El món serà testimoni d'un gran canvi", ha afirmat.





Un alt càrrec del Govern nord-americà va indicar al citat mitjà que el text cerca "reconèixer els avanços registrats durant la cimera i deixar constància del compromís de les parts a seguir treballant en la mateixa línia".





Poc després de la signatura, Trump ha assegurat que el procés de desnuclearització començarà "molt, molt ràpid" i ha posat l'accent en que el líder nord-coreà és un "home amb molt talent que estima molt el seu país".





La signatura del document no estava prevista. "Hem avançat molt, ha estat veritablement positiu. Crec que que ha anat molt millor del que tots esperàvem. Ha anat molt bé. Ara hi haurà una signatura", va explicar Trump mentre donava un breu passeig amb Kim a l'Hotel Capella, a la illa singapurense de Sentosa, on ha tingut lloc la trobada.