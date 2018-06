La infanta Cristina ha de pagar 136.950 euros com a responsable a títol lucratiu del cas Nóos

La Sala Penal del Tribunal Suprem confirma la responsabilitat a títol lucratiu pel cas Nóos de la infanta Cristina, però redueix la quantia fixada inicialment per l'Audiència de Palma fins als 136.950 euros a l'eliminar-se la seva responsabilitat civil en els delictes de malversació de cabals públics i de frau a l'Administració pels quals va ser condemnat el seu marit Iñaki Urdangarin. No obstant això, els 128.000 euros rebaixats ha de pagar el seu cònjuge.





El Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest dimarts sobre la sentència que va dictar l'Audiència Provincial de Palma i estima parcialment el recurs presentat per Ana María Tejeiro, la dona de l'exsoci d'Urdangarin, que va argumentar que no és possible la participació a títol lucratiu en delictes de defraudació tributària. Aquesta decisió es fa extensible a la germana del rei Felip ja que totes dues estan considerades de la mateixa manera en aquest procediment.





La Infanta va ser condemnada a abonar 265.088 euros més interessos en la sentència de l'Audiència de Palma de Mallorca pels delictes fiscals comesos pel seu marit. Ara l'alt tribunal redueix aquesta quantia en 128.138 euros.