Organitzat, amb qui?

Els referents a l'organització dels éssers humans, no van més enllà dels 15 mil anys, temps relatiu si es compara amb la vida humana individual o els mesuraments d'existència del planteja mateix i fins i tot l'univers. Són diversos els tipus de conglomerats -amplis o restringits- humans que els estudiosos reconeixen, sent una primera classificació la de persones que tenint proximitat física, no tenen comunicació en l'autèntic sentit de la paraula. Les manifestacions -de mestres, de comerciants ambulants o de veïns en contra de la policia- no es poden dir organitzades tot i que dormin al mateix carrer o plaça pel simple fet de no tenir estructura; i el mateix pot opinar de les torbes espontànies, els assistents a un espectacle -auditori- i en general qualsevol multitud, mancat de normes i valors permanents.





Quan un conglomerat social pot definir els seus actors, determinar els rols que aquests realitzen, regulant les conductes i establint valors i normes, llavors sí estem davant d'una organització, que el mateix pot ser club, consell veïnal, partit polític -amb les variables sectorials o tribals segons el cas- consell empresarial, pàtria o nació, govern i diversos tipus de convenció internacional. A qui convé evitar que les persones convisquin de manera ordenada? Quins són els factors que permeten ressaltar el destructiu per sobre el constructiu?





Tres o més persones reunides durant un temps per infringir la llei, cometre conductes concertades i agressives -generalment definides com a delictes- definitivament són criminals que gairebé sempre busquen riquesa o poder: famílies en un supermercat o un restaurant que es dediquen a robar carteres? Joves a l'empara del grup o de la foscor violen a dones o nens? Grups visitant comerços i els demanen diners "a canvi de protecció"? Ho són? La resposta és SI, són criminals i generalment estan coordinats però, se'ls pot tipificar com a crim organitzat? La resposta és NO, es considera crim organitzat el que realitzen persones en contra d'una legislació vigent i amb els contactes necessaris per evitar ser perseguits pels delictes comesos, aconseguir evadir la pena o càstig en suma, sortir amb la seva tot i que a totes llums hagin violat la llei.





MÈXIC





En l'última dècada, sembla haver-se desencadenat una eufòrica persecució per la corrupció -enfocada aquesta guerra sobre tot en contra de polítics- sense que molts sàpiguen del cert que això no és una cosa particular del poble de Mèxic, sinó un dels propòsits del mil·lenni que es va delinear a la UNDOC [1] [1] en accions específiques per donar suport a la regió llatinoamericana i del Carib, establint la seva oficina a Panamà [1] [2], cobrint 24 països, amb el suport financer d'organismes donants Qui són ? I mitjançant tractats, convencions i normes internacionals. [1] [3]





Donar suport als governs en àrees com seguretat aeroportuària, tràfic il·lícit de migrants, tracta de persones, reducció de la demanda de drogues, seguretat ciutadana, reforma penitenciària, investigació i anàlisi de tendències, són alguns més dels temes que havien de delinear de manera concomitant a la globalització i el lliure comerç i sent això el món i no el paradís la temptació d'aliar-se amb els generadors de grans capitals internacionals que generen els delictes que es pretén disminuir, és imminent. Els candidats que esperen el teu vot per arribar a legislar sobre aquests temes ¿estan prou preparats en aquestes matèries? A qui convé que arribi a les curules, gent no preparada?





A més del recurs financer dels projectes d'assistència tècnica per millorar capacitats, què esperen rebre els beneficiaris d'aquests programes? No és veritat que per normatives mal dissenyades, la delinqüència organitzada ha ampliat la seva influència?





Són tot just dies els que ens resten per decidir a qui portarem als llocs d'execució de lleis, disseny d'aquestes i aplicació de les mateixes en cas de controvèrsia ¿als ciutadans els convenen persones d'imatge o d'essència cognitiva? Et manté en l'angoixa la sortida d'un delinqüent que ja va robar a casa teva o et va despullar de l'automòbil com a resultat d'una llei penal homologada al sistema saxó? De debò seguim tenint el nivell d'ingenuïtat que ens va portar a enlluernar-nos amb mirallets? Quant ens falta per respondre tots units amb dignitat quan algú ens ofèn pretenent que som fluixos o ximples?





Entre les hordes de la prehistòria, i les tribus de l'inici de la civilització hi ha prou desenvolupament. Cal usar-lo al nostre favor, de les nostres famílies, dels grups cívics -escola, colònia etc.- dels que som part! Per què creus a ulls clucs el que et diuen els espots electorals? Indaga, si descobreixes mentides anota-les en el teu criteri per al dia 1 de juliol, comprèn que les esglésies són grups de reunió i creixement religiós no de promoció del vot; evita confortacions però sobretot converteix-te en un veritable mur per evitar que els criminals s'organitzin amb qui viuran dels teus impostos.









[1] [1] Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte

[1] [2] RPOPAN Oficina regional de programes.

[1] [3] Convenció única sobre estupefaccions 1971-i substància psicotròpiques 1972; Convenció de l'ONU contra la corrupció, el tràfic il·lícit d'estupefaent i substàncies psicotròpiques 1988; Convenció de l'ONU contra la delinqüència organitzada i els seus tres protocols.