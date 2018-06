Acord per apujar les pensions amb l'IPC o per sobre en anys de bonança econòmica

La Comissió del Pacte de Toledo ha acabat aquest dimarts la seva reunió amb el consens dels grups per establir en la seva revisió de recomanacions pujades de pensions al ritme de la inflació, i fins i tot superiors, en els anys de creixement econòmic.





La revisió de la segona de les recomanacions, la dedicada al poder adquisitiu i a la qual els grups han dedicat les seves últimes reunions, encara no està tancada ja que no hi ha consens amb què fer en els anys de recessió.





Per a aquests anys, la proposta de diversos grups, com PP, Ciutadans o PDeCAT, passa per blindar el creixement de les pensions més baixes amb la inflació -les mínimes més aquelles que no superin un determinat llindar de renda-, però no assolir aquest percentatge de revaloració a la resta de pensions.





Des d'aquestes posicions, no descartaven que les pujades de pensions poguessin ser majors en anys de bonança econòmica per tal de compensar les pensions més altes les menors revaloritzacions durant els anys en dificultat.





PSOE, Units Podem i Esquerra Republicana no comparteixen la distinció de renda i s'aferren a la inflació.





Tots ells exigeixen que no hi hagi distinció entre pensionistes en la revisió de recomanacions, si bé des dels socialistes remeten als acords que vagi a assolir el Govern amb les organitzacions sindicals i patronal.