Vaga al Consorci Sanitari de Barcelona i demanda per la cessió il·legal de mà d'obra

L'equip de 10 fisioterapeutes que presta els serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària adscrits als CAP Barceloneta i Vila Olímpica ha interposat una demanda contra la societat pública PAMEM, organisme local adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona i participada per l'Ajuntament de Barcelona (60% ) i la Generalitat (40%) denunciant l'existència de cessió il·legal de mà d'obra.





Així, anuncien que en cas de no arribar a una solució negociada al conflicte, faran vaga durant 6 jornades durant els mesos de juny i juliol, en un calendari d'aturades que s'iniciaran els propers dies 19 i 20 de juny i es prolongaran el 25 i 26 del mateix mes i els dies 2 i 4 de juliol.





Els treballadors denuncien que figuren com a empleats de l'empresa Rehabilitació i electromiografia SL -alguns d'ells com autònoms- que gestiona des de fa 25 anys el servei de rehabilitació ofert per PAMEM, i que aquesta prestació de serveis no ha estat mai sotmesa a licitació pública.





L'Atenció Primària de Salut PAMEM tenia com a funció inicial oferir serveis sanitaris d'atenció primària i especialitzada al cos de treballadors municipals de la ciutat de Barcelona.





Amb el temps, aquest àmbit d'acció s'ha anat modificant a mesura que progressava el procés d'integració dels treballadors municipals en els sistema universal de salut, finalitzat definitivament al setembre de 2017.





Actualment, sostenen els treballadors, PAMEM té com a finalitat la gestió de serveis i equips d'atenció primària (EAP) a la ciutat de Barcelona.





La cartera de prestacions que ofereix PAMEM inclou els serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària dirigida als usuaris dels centres anteriorment esmentats, que centralitza a les instal·lacions de l'organisme al CAP de Vila Olímpica. Però en aquest cas el servei ho executa l'empresa Rehabilitació i electromiografia SL, una mercantil contractada per PAMEM des de fa 25 anys i que no desenvolupa cap altra activitat a més de realitzar les tasques encomanades per PAMEM.





De fet, expliquen, PAMEM és l'únic client i font d'ingressos de Rehabilitació i electromiografia SL i és l'organisme públic qui determina les característiques substancials de la prestació de serveis -nombre de pacients a atendre, horari, funcions, control de qualitat, etc. -i qui facilita als professionals de Rehabilitació i electromiografia SL la totalitat de mitjans tècnics i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.





Sandra Zahonero, advocada que assessora el grup de 10 fisioterapeutes que ha interposat demanda judicial, considera que la situació d'aquest col·lectiu encaixa a la perfecció en la definició de cessió il·legal de mà d'obra.





"L'Administració té la potestat de delegar en tercers la prestació de determinats serveis complint amb els requisits de transparència i mèrit que la normativa imposa a la contractació pública, però això no es pot confondre en cap cas amb fer un ús instrumental d'una societat per sostreure de l'obligació d'aplicar a un determinat grup de professionals les condicions laborals i salarials que els correspondrien com a treballadors i treballadores d'aquesta Administració ", sosté Zahonero.





L'advocada explica que això és el que està fent l'empresa a través de Rehabilitació i electromiografia SL.





"La plantilla d'aquesta mercantil treballa completament supeditada a les directrius, instruccions i control de la pròpia PAMEM. Però, tot i estar en situació anàloga a la resta del personal de PAMEM pel que fa a la prestació de serveis, queden fora de l'abast del conveni que regula les condicions laborals dels empleats de centres concertats amb el Servei Català de la Salut ", ha denunciat l'advocada.