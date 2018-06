El davanter francès de l'Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha assegurat aquest dimarts que té una decisió "presa" al voltant de la seva continuïtat al club blanc-i-vermell, però no ha volgut fer-la pública durant la roda de premsa prèvia al Mundial de Rússia 2018 que el futbolista disputarà amb la selecció gal·la. "La decisió la tinc presa, però no és el moment ni el lloc per dir-la", ha manifestat Griezmann, conscient de l'expectació generada. "Sé que hi ha molta espera, però avui no és el dia per a això", ha afegit l'atacant matalasser.





Griezmann té contracte amb l'Atlético de Madrid fins al 30 de juny de 2022 i la seva clàusula de rescissió és de 200 milions d'euros fins al pròxim 1 de juliol, quan la xifra es rebaixarà fins als 100 milions. A falta de dos dies perquè comenci la Copa del Món i a falta de quatre perquè la selecció francesa debuti a la competició contra Austràlia, el jugador gal segueix sense revelar si romandrà al club madrileny o fitxarà pel FC Barcelona.