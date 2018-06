Gorillaz, LCD Soundsystem i Thom Yorke en la 25 edició del Sónar

El Festival Sónar arrenca aquest dijous i fins diumenge que ve en els recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira Barcelona l'edició del seu 25 aniversari.





Entre els 150 concerts programats, destaquen les actuacions de Gorillaz, LCD Soundsystem i Thom Yorke, i que s'inaugurarà oficialment amb un concert a L'Auditori.





El festival ha escalfat motors amb la inauguració d'una exposició retrospectiva dels seus cartells a l'Hospitalet; l'estrena mundial de la performance àudio-lumínica 'Chiasm' a l'Ajuntament de Barcelona aquest dimarts, i l'arrencada de la seva edició professional, el Sónar + D, dimecres.





No obstant això, la programació musical del Sónar s'inaugurarà oficialment a les 20 hores d'aquest dijous amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per Brad Lubman, amb la interpretació d'una de les peces més destacades del minimalisme contemporani , 'In C', del compositor californià Terry Riley.





Independentment de la inauguració oficial, això no impedirà que el festival hagi començat, com és tradicional, la seva marxa al recinte de Montjuïc amb el Sónar de Dia a partir de les 13 hores, i prossegueixi després en la seva edició nocturna al recinte de Gran via.





150 ACTUACIONS





Passaran per aquesta edició la banda britànica Gorillaz després de cinc anys de no recalar a Espanya amb el seu nou espectacle, en què interpretaran temes del seu imminent 'The Now Now'; així com la presència del líder d'Radiohea d amb un concert especial.





També acollirà el retorn dels novaiorquesos LCD Soundsystem amb James Murphy al capdavant amb un espectacle en exclusiva amb hits de sempre i la seva recent 'American Dream'; així com Richie Hawtin amb el seu multipremiat projecte ple d'infrarojos 'Close', i el productor i dj francès Laurent Garnier.





Més enllà dels caps de cartell, el festival acollirà l'experiència de club poc a poc amb les sessions de James Murphy i 2manydjs, i tindrà uns tanquin nocturns amb els sets de Miss Kittin amb Kim Ann Foxman i de les heroïnes del tecno Helena Hauff i Charlotte de Witte.