Zapatero demana treballar des de la sentència de l'Estatut de 2010 per resoldre la crisi a Catalunya

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha posat com a punt de partida per resoldre el conflicte territorial a Catalunya revisar la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. "No hi haurà un altre camí. Si volem tenir una voluntat d'apropar-nos, cal partir del moment en què es va produir la sentència", ha advertit.





Zapatero, que ha inaugurat a la seu madrilenya del Consell General de l'Advocacia de l'Estat les 'Jornades per a commemorar el 40 aniversari de la Constitució', ha reivindicat que la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya va respectar el procediment per a això disposa la Constitució, amb un acord en les Corts Generals i al Parlament autonòmic, sotmès posteriorment a referèndum.





Segons ell, la negativa del llavors principal partit de l'oposició, "que també és ara el principal partit de l'oposició", el PP, a participar en el procés de reforma estatutària va suposar "la fallida del consens bàsic emanat de la Constitució del 78 ". Prova d'això, assenyala, és que el PP "ha reflexionat en públic sobre si va fer bé" a presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut català.





"Segueixo discrepant de la sentència del TC perquè penso que l'Estatut respectava la Constitució", ha defensat Zapatero, tot i que ha subratllat que desitja viure "en un país on el president discrepi d'una sentència, però la acati". "Si volem recuperar el temps perdut, hem de tornar a 2010", ha reiterat, i ha posat com a exemple de "solució política" com es va afrontar el pla Ibarretxe.





SOLUCIONAR DES DEL DRET CONSTITUCIONAL, NO DES DEL PENAL





L'expresident ha apostat per abordar la reforma de la Constitució i ha demanat per a això "lleialtat" al PP ia Ciutadans (Cs) per poder construir un consens. Per solucionar la crisi a Catalunya, ha dit, cal modificar el títol VIII de la Carta Magna, de l'organització territorial de l'Estat, i atorgar al país un nou període de "estabilitat i consens" en què càpiguen totes les "identitats i sentiments ".





Zapatero ha instat a tots els agents polítics amb responsabilitat en l'actual situació a "parlar amb tota cruesa" de la consulta sobiranista del 9-N de 2014 impulsada per Artur Mas, del "disbarat de les decisions del Parlament de Catalunya del passat mes de setembre", o de l'referèndum il·legal d'independència de l'1 d'octubre. "Cal parlar amb els retrets recíprocs que siguin necessaris", ha dit, i ha apuntat que la crisi catalana ha de solucionar-se "políticament" des del dret constitucional i no des del dret penal.





Amb el PSOE ara al Govern, Zapatero ha demanat al PP ia Cs "ser tan lleials com el PSOE ha estat amb les mesures que el Govern de Rajoy va adoptar", com l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. "Si aquest tema no és abordat amb la mateixa perspectiva de generositat, de pensar només en l'interès general i no en el regat curt, tindrem conflicte obert, greu, per a molts anys", ha avisat, i ha afegit que si cada força política està "en la seva trinxera" mai sortiran endavant reformes.