El PP exigeix ​​a Sánchez impedir que Torra gasti diners públics per fer propaganda amb el Diplocat

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha exigit explicacions a la Generalitat per les informacions que afecten la Conselleria de Vicepresidència sobre un presumpte sobrecost del 22% en les obres per rehabilitar una nau del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat que havia de funcionar com a centre de dades en el referèndum de l'1-O.





Levy ha presentat una bateria de preguntes escrites a la Cambra autonòmica després d'aquestes informacions conegudes a través d'un informe de la Guàrdia Civil dins de la causa per l'1-O i que apunten a una possible malversació de cabals públics en la consulta. La xifra ascendiria a 1,6 milions d'euros enfront dels 1,3 previstos.





Segons el PP, aquesta quantitat s'emmarcaria en els 3,2 milions que la Guàrdia Civil considera que es van pressupostar per al referèndum, fent oïdes sordes a les ordres del Tribunal Constitucional que va negar expressament la utilització d'aquests recursos, ja que el referèndum estava suspès.





"ES VA FER CAS OMÍS AL TC"





Levy ha afirmat que es va pretendre "amagar i actuar irregularment tot i saber que no podien dedicar-se recursos públics a la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre".





"Es confirma com els responsables polítics catalans van fer cas omís a les advertències del TC, contraviniéndolo conscientment", ha agregat.





La diputada catalana del PP ha recalcat que cada dia es coneixen informacions sobre la utilització "dels diners de tots" per a "fins independentistes".





"I no té pinta que amb el govern de Torra, que ja ha anunciat que vol seguir amb les actuacions del procés independentista, es vagi a vetllar per la correcta ús dels diners públics", ha apuntat ..