JxCat insisteix en reformar el reglament del Parlament per investir Puigdemont

Gemma Geis, Albert Batet i Eduard Pujol.





JxCat impulsarà una reforma del reglament del Parlament amb l'objectiu de regularitzar les investidures a distància i telemàtiques per poder restituir l'expresident Carles Puigdemont.





Ho ha explicat el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, en roda de premsa al Palau de la Generalitat després de reunir-se amb el president català, Quim Torra, juntament amb el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, i la diputada Gemma Geis.





Batet ha detallat que per JxCat és "medul·lar" poder investir Carles Puigdemont com més aviat i per això aquest mateix dimecres començarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per buscar suports a la reforma del reglament.





DANYS DEL 155





Batet també ha anunciat que el seu partit buscarà impulsar en el Parlament una comissió de recerca sobre els "danys" causats a Catalunya per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





El de JxCat ha criticat que el 155 va ser un cop d'estat contra les institucions catalanes, i ha avançat que volen que compareguin davant el Parlament els "executors" de l'article com el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.