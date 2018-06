Gortázar crida a continuar amb el procés de digitalització de CaixaBank

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha cridat a continuar amb el procés de digitalització de l'entitat bancària, segons ha expressat aquest dimarts en el debat 'La transformació del sector financer' durant la XXVIII Jornada Anual d'Asse t.





Gortázar ha fet una valoració positiva del pla estratègic de CaixaBank per al període 2015-2018, que marcava la digitalització com un dels seus objectius principals, però ha ressaltat que "no cal perdre ni un segon més" en aprofundir aquest procés.





Ha apuntat que l'entitat bancària ha digitalitzat el 99% dels seus processos interns i que ha augmentat la proximitat amb els clients amb nous serveis i amb el nou format de sucursals, conegudes com 'Oficines store': "El que volíem fer ho hem fet ".





El directiu ha defensat també l'estructura de la qual disposa la seva empresa, formada per les seves oficines i professionals, i ha assenyalat que aquesta implica costos i oportunitats que els nous agents en el sector financer no tenen.





"Les sucursals són centres d'ingressos i no de costos. Normalment, quan vols ingressos necessites invertir", ha raonat Gortázar.





Malgrat el procés de digitalització de CaixaBank, el seu conseller delegat ha sostingut que "el món és digital i físic, tots som una cosa i l'altra en diferents percentatges i moments", pel que ha destacat que la combinació que ofereix l'entitat dóna valor afegit als seus clients.





"Cal combinar el millor dels dos mons", ha remarcat el directiu, que ha concedit que la companyia ha de canviar la seva estructura perquè sigui més ràpida, més àgil i més flexible i poder mantenir així la seva posició davant els nous agents del sector i ha criticat les traves que la regulació suposa per aconseguir-ho.





REDUCIR INEFICIÈNCIES AMB ELS CLIENTS





Gortázar ha indicat que l'entitat bancària també ha de reduir les "ineficiències" amb els seus clients, ja que, si no ho fan, els nous agents corregiran allò que els bancs tradicionals no aconsegueixin millorar.





Ha afegit que CaixaBank ha d'assegurar que manté la "eficiència en els costos", alhora que ofereix molts productes i serveis de manera competitiva, i ha opinat que els marges del sector financer no pujaran més.





"Mentre seguim assegurant-nos que tanquem ineficiències amb els clients, donem serveis de manera amigable i tenim disciplina de costos, podrem plantejar un partit -amb els nous actors del sector financer- en què tinguem moltes possibilitats de guanyar", ha explicat.