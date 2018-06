L'Audiència cita Urdangarin, Torres i Matas per notificar-los el seu ingrés a la presó

L'Audiència de Palma ha citat Iñaki Urdangarin, el seu exsoci Diego Torres i l'expresident del Govern balear, Jaume Matas, perquè compareguin davant el tribunal aquest dimecres per lliurar-los el manament d'entrada a la presó després que el Suprem hagi confirmat les seves sentències.





Urdangarin, Torres i Matas estan citats per comparèixer de manera personal -no poden assistir només els seus representants legals- entre les 09.00 hores i les 14.00 hores, tot i que també hi ha la possibilitat que es produeixi un ingrés voluntari per algun d'ells.





Pel que fa a la condemna, el TS ha rebaixat en cinc mesos -fins als cinc anys i 10 mesos- la condemna inicial pel cas Nóos per al marit de la Infanta Cristina.





El exduc havia estat penat amb sis anys i tres mesos de presó per l'Audiència Provincial per diversos delictes relacionats amb l'activitat de l'esmentada entitat sense ànim de lucre.





D'aquesta manera es rebutja l'increment de pena fins als deu anys de presó que va sol·licitar la Fiscalia.





La reducció de la condemna inicial obeeix a l'absolució que l'alt tribunal aplica a un dels delictes pels quals Urdangarin va ser condemnat, el de falsedat en document públic comès per funcionari públic, ja que la Sala entén que no està provada la seva intervenció.





No creu que Urdangarin tingués participació en maniobres falsàries dutes a terme exclusivament pels que a efectes penals tenen la consideració de funcionari o autoritat pública.





LA CONDEMNA MÉS ALTA, PER URDANGARIN





Urdangarin passa a ser el més durament condemnat en aquest cas ja que el Suprem redueix des dels vuit anys fins als cinc anys i vuit mesos la pena al seu exsoci Diego Torres després absoldre'l de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat.





El tribunal manté la responsabilitat de partícips a títol lucratiu de l'esposa de Torres, Ana María Tejeiro i de Cristina de Borbó en el delicte de malversació i frau dels seus marits, però no en els delictes fiscals.





D'altra banda, ratifica la resta de pronunciaments de l'Audiència, inclosa la condemna a tres anys i vuit mesos de presó l'expresident balear Jaume Matas i l'absolució dels exmandataris valencians implicats durant la instrucció.





La sentència, de 353 pàgines, afirma que està acreditat que l'acusat, a través de la seva amistat amb el coacusat director d'Esports de Balears José Luis Ballester 'Pepote' i la situació de privilegi de què gaudia com a conseqüència del seu matrimoni amb una filla de qui era llavors cap de l'Estat va aconseguir moure la voluntat de l'expresident Matas per obtenir la contractació amb l'Associació Institut Nóos i celebrar la cimera de 2005 i, singularment, perquè es dugués a terme vorejant tota concurrència, i els condicionants que podrien derivar-se de una tramitació ajustada a la legalitat ".