IU acusa la federació asturiana de mentir sobre la consulta de la confluència

La Comissió Col·legiada d'IU ha enviat aquest dimarts una carta a la seva militància a Astúries per garantir-los que podran votar en la consulta que es celebra entre aquest dimarts i el diumenge sobre la confluència amb Podem, tot i la decisió de la direcció asturiana de boicotejar el procés i de difondre informacions "falses" sobre aquesta qüestió, segons la missiva.





En aquesta carta l'Executiva d'IU acusa la direcció asturiana de "menyscabar" la imatge de l'organització i el treball dels seus militants, i avisa que una Federació d'IU "no té competències per vulnerar un acord federal", com ho va ser la celebració d'aquesta consulta.





Per això, animen al conjunt de la militància asturiana al fet que exerceixi el seu dret democràtic al vot en aquest referèndum, tant a través de l'eina en línia disponible fins al dia 16, com de forma física el diumenge 17, sol·licitant la col·locació d'urnes a la direcció federal, si la regional se segueix oposant.





INTERVINDRAN LA FEDERACIÓ SI MANTENEN EL DESAFIAMENT





En el cas que la Federació asturiana mantingui el seu desafiament, la direcció ja ha avisat que a més de garantir la consulta el diumenge, procedirà a intervenir l'organització en aquesta regió. Així ho va traslladar el mateix coordinador federal, Alberto Garzón, en una carta enviada a la direcció asturiana aquest dilluns.





En la missiva a la militància d'aquest dimarts, la Comissió Col·legiada d'IU acusa les direcció asturiana d'utilitzar arguments i dades "falses" per oposar-se a la consulta. "Ens veiem obligats a desmentir la informació errònia que de manera irresponsable ha difós una part de la direcció d'IU Astúries sobre el nombre de simpatitzants inscrits", asseguren.





Així mateix, l'Executiva assegura que l'acord segellat amb Podem i Equo "garanteix autonomia i flexibilitat tant a les federacions com als municipis per establir les seves pròpies condicions que permetin el millor dels acords de confluència possible o, en cas que aquestes no es donin i la militància ho decideixi democràticament, anar en solitari ".





"Per tant, l'acord sotmès a referèndum no imposa a cap federació ni a cap municipi la confluència. La direcció federal se cenyeix a la legalitat estatutària que mai incomplirà. Per tot l'exposat, exigim responsabilitat i seny a la direcció d'IU Astúries ", reclamen.