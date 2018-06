El ministre de Cultura va ser condemnat per frau fiscal a pagar 243.000 euros

El ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, va ser condemnat l'any passat per defraudar a Hisenda 218.332 euros amb una societat que va constituir l'any 2006 quan treballava com a presentador de televisió. El titular de Cultura va ser condemnat a pagar 243.000 euros incloent recàrrecs i interessos pels tres exercicis fiscals.





El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en dues sentències de maig de 2017 condemna Huerta per deixar de pagar l'esmentada quantitat corresponent als exercicis fiscals de 2006, 2007 i 2008 en què hauria facturat 798.521 euros a través de la societat Almaximo Profesionales de la Imagen SL, societat de la qual era únic accionista i administrador des de gener de 2006,, segons informa 'El Confidencial'.





Segons expliquen les dues sentència del TSJM, Huerta es va deduir per activitats artístiques 43.770 euros el 2006, 80.481 el 2007 i 24.451 el 2008, havent declarat només per serveis professionals o rendiments del treball 44.400, 43.065 i 60.000 euros, respectivament.





Com a conseqüència, del total d'ingressos dels tres exercicis, 798.520 euros, només va tributar per IRPF 21.860.





El titular de Cultura va tributar per l'impost de societats i no per l'IRPF, com hauria d'haver fet, eludint així "els tipus impositius progressius i més elevats d'IRPF" i "engruixint a més indegudament el capítol de despeses".





Un portaveu del Govern ha informat que és intenció de l'Executiu poder aclarir al llarg del dia d'avui aquesta informació.





"Estic al corrent de totes les meves obligacions tributàries des de fa ja uns quants anys. La regularització fiscal a què fa referència l'article es refereix als exercicis 2006, 2007 i 2008", va declarar Huerta al respecte.