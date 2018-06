Prova pilot contra els multifurts a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona està realitzant una prova pilot perquè en els atestats per furts de persones que els practiquen habitualment consti que es tracta d'una pràctica reiterada, amb l'objectiu que els fets puguin adquirir una rellevància penal i no només una sanció ni quedin impunes.





Ho ha anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch, en roda de premsa després de la primera Junta Local de Seguretat del nou Govern de Quim Torra, en què han abordat al costat de representants de cossos policials estratègies contra els furts i també el narcotràfic i la venda ambulant irregular, entre altres assumptes.





Colau ha recordat que una sentència va anul·lar la via de la multireincidència per constatar que una persona reitera el fet delictiu, i que tracten amb la prova pilot d'evidenciar la reiteració delictiva mitjançant la figura judicial del delicte continuat davant "professionals que acumulen desenes i desenes de furts de manera sistemàtica".





La prova pilot es porta a terme des de fa poques setmanes, perquè professionals de furts que s'acullen en un delicte lleu -reciben només una sanció- passin a tenir una rellevància penal en acreditar el furt continuat, la qual cosa pot comportar detencions i fins i tot mesos de presó i antecedents: "Permet acabar amb la sensació d'impunitat que podrien tenir els lladres".





Colau ha destacat que els furts registren una tendència a l'alça des de 2017 -un 9% més que l'any anterior- i que el 60% dels delictes a la ciutat estan vinculats amb els furts, el que ha portat a buscar noves estratègies com aquesta : "No hi haurà impunitat en els furts ni en cap altre delicte a Barcelona", ha advertit.





Ha destacat que la prova pilot s'està duent a terme en coordinació amb la Fiscalia i amb jutjats, i que confien que amb ella puguin "atrapar aquests lladres molt regulars i molt professionals que intenten escudar a nivell judicial en què aquests fets, de manera aïllada, no tenen rellevància penal ".





RECONEIXEMENT A FORN





Buch ha criticat que l'anterior conseller d'Interior, Joaquim Forn, estigui a la presó provisional al centre penitenciari d'Estremera, a Madrid, i que no hagi pogut realitzar un traspàs de cartera "normal".





Colau ha lamentat que Forn estigui empresonat: "Està a la presó i crec que no hauria d'estar", ha asseverat, però ha dit que, tot i la situació, les administracions han de funcionar a ple rendiment, i que la Junta Local de Seguretat recuperar una certa normalitat institucional, segons ella.