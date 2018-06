El Govern central no derogarà la reforma laboral per la seva debilitat parlamentària

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, han reclamat aquest dimecres 13 de juny al president del Govern central, Pedro Sánchez, i a la ministra de Treball, Magdalena Valerio, que derogui les reformes laborals de 2010 i 2012, una demanda davant la qual l'Executiu s'ha mostrat "reservat", en paraules del dirigent de CCOO.





Pocs minuts després, la mateixa ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha indicat que, "més que reservat o que hagi canviat de criteri, al Govern central es tenen majors dosis de pragmatisme perquè coneix el suport parlamentari amb el que compta".





"Ens encantaria tenir majoria parlamentària, amb 202 diputats com tenia Felipe González. Aniríem al 100% o al 150%, però tenim una aritmètica parlamentària molt complexa", ha admès Valerio, que s'ha mostrat partidària d'anar treballant en un nou Estatut d' dels Treballadors per posar-lo en marxa a partir del 2020.





ACORDS PUNTUALS





I mentre això arriba, la ministra ha advocat per intentar arribar a acords puntuals però "importants" amb els agents socials i amb suport polític, en temes, ha precisat, com la prevalença de convenis sectorials sobre els d'empresa, la 'ultraactivitat' o la lluita contra la temporalitat.





"Podem retocar una sèrie de temes amb consens polític i social. He vist molt bona disposició a sindicats i empresaris", ha apuntat la ministra, que a més ha parlat amb els agents socials per fer un estudi en profunditat sobre les bonificacions a la contractació i la utilitat o no de les 'tarifes planes'. "És el moment de recapitular i aprofundir en aquesta matèria", ha assegurat la ministra.





El que té clar Valerio és que no vol fer o desfer coses a cop de Reial Decret. "Tenim els peus a terra i som realistes. Governar amb el Reial Decret per bandera no seria anar per bons camins", ha dit la ministra.