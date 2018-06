Pedro Sánchez es va comprometre el 2015 a fer del seu equip a qui actués com Màxim Huerta

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va comprometre el 2015, quan era líder de l'oposició, a fer del seu equip a tot aquell que hagués creat una societat interposada amb l'objectiu de "tributar per la meitat del que li correspon". Aquest compromís el va assumir a partir de la polèmica generada per l'empresa que va crear el fundador de Podem Juan Carlos Monedero per cobrar els seus treballs d'assessoria externa per al Govern veneçolà. En una entrevista a Telecinco, Sánchez va demanar en aquells dies, era febrer de 2015, el líder de Podem, Pablo Iglesias, que fes fora de la direcció del partit a Monedero perquè és "immoral" comptar amb una persona que va crear una societat interposada per pagar menys impostos.





Sánchez assegurava en aquesta mateixa entrevista que si ell tingués a algú en la seva Executiva que hagués fet el mateix que Moneder l'endemà de saber-ho "estaria fora" de la seva direcció. "És el compromís que jo assumeixo amb els meus votants i també amb els espanyols i a mi m'agradaria també que en aquest cas el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, fes el mateix, perquè em sembla que és immoral tenir a un 'número tres' de la teva organització que ha creat una societat interposada per tributar la meitat del que li correspondria", ha indicat.





Aquest dimarts, però, el president del Govern s'ha mostrat tranquil i satisfet amb el ministre de Cultura i Esport, Maxim Horta, després d'escoltar les explicacions "solvents" que ha donat sobre les dues sentències de maig de 2017 que el van condemnar a una multa de 218.322 euros per frau a Hisenda.