Máxim Huerta dimiteix com a Ministre de Cultura per defraudar a Hisenda: "He pagat aquesta multa dues vegades"

El ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, ha anunciat aquest dimecres 13 de juny la seva dimissió com a titular d'aquest departament, tal com ha assenyalat durant una roda de premsa que ha tingut lloc a la seu del Ministeri.





Prèviament, Horta ha acudit al Palau de la Moncloa per comunicar la seva decisió a Pedro Sánchez.

Horta, que va prendre possessió del seu càrrec el passat 7 de juny, ha presentat la seva dimissió després que s'hagi publicat aquest dimecres informació relativa a les dues sentències que al maig de 2017 li van imposar una multa per haver defraudat a Hisenda 218.322 euros al llarg de tres exercicis fiscals, durant la seva etapa de collaborador en un programa de televisió.





Màxim Huerta Hernández va néixer en el municipi valencià d'Utiel, el 26 de gener de 1971.





Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Sant Pablo-CEU de València, compte també amb un Master en Disseny gràfic i illustració editorial per l'Institut Europeu de Disseny de Madrid.





Com a periodista, ha exercit de presentador de l'edició de nit d'Informatius Telecinco, per passar a conduir l'edició matinal de la cadena privada al setembre de 2004. Ha treballat onze anys a 'El programa de AR' (Telecinco), on va ser copresentador de l'espai matinal.