Neus Munté carrega contra Colau: "Massa gesticulacions, pocs resultats"

L'alcaldable del PDeCAT a les municipals de l'any que a Barcelona, Neus Munté, ha assegurat aquest dimecres que treballarà per sumar amb una candidatura que guanyi a la ciutat i per a "liderar una llista transversa l", perquè l'objectiu que persegueixen demana la màxima unitat.





"Sóc de sumar, de cosir i recosir, vinc i pertanyo a una formació política que ha fet llistes unitàries, JxSí, i llistes molt transversals i plurals, JxCat", ha destacat en una conferència al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau davant unes 800 persones, entre elles l'expresident del Govern Artur Mas i l'exalcalde i líder del PDeCAT a l'Ajuntament, Xavier Trias.





Davant la seva nova imatge i eslògan -'Remuntem Barcelona ', sobre un fons groc-, l'exconsellera ha afegit: "Sóc partidària de sobrepassar el perímetre del nostre espai polític, d'ambicionar un espai eixamplat en què tothom tingui cabuda a partir del seu compromís amb Barcelona i amb el país del qual és capital ".





Ha advertit que Barcelona no pot oblidar l'1-O - "ni el que vam fer ni el que ens van fer" -, com tampoc oblida el 9N, i ha assegurat que la ciutat participa de la situació d'excepcionalitat que viu la política catalana i que vulgui fer un pas cap endavant.





Ha insistit que Barcelona és capital de Catalunya i que ha de mirar cap als seus 947 municipis des d'una mirada que acompanya i no des d'una paternalista; liderar l'Àrea Metropolitana, enfortint els vincles metropolitans; col·laborar amb el Govern, i projectar-se cap a l'exterior.





Presentada per l'exconsellera Meritxell Borràs -que ha dit que va dubtar fer-ho i va decidir que si per Munté i per Barcelona-, la candidata ha dit sobre el mandat d'Ada Colau: "Massa gesticulacions, pocs resultats. Temps perdut, deixadesa", i ha demanat evitar també que guanyi Cs perquè és contrària a la llengua i cultura catalana ia la convivència, segons ella.





PROPOSTES PER A LA CIUTAT





"Vull ser alcaldessa, no pel fet de ser-ho, sinó per poder governar Barcelona sota els valors de la llibertat", el progrés i el republicanisme cívic, posant a les persones al centre, ha assegurat Munté.





Ha dit ser hereva de l'experiència de Trias i el seu equip, ha garantit que, "quan sigui alcaldessa", treballarà incansablement per aconseguir un acord ampli amb tots els agents socials, polítics i econòmics amb presència a Barcelona per establir un salari mínim de ciutat .





Considera que la millor política d'accés a l'habitatge és la relacionada amb la millora de les condicions econòmiques dels ciutadans, tot i que sosté que també s'han de crear més pisos públics, per al que l'PDeCAT va proposar crear una empresa publicoprivada per promocions de habitatge assequible a l'àrea metropolitana.





A la seva conferència sobre el seu projecte per a Barcelona han acudit regidors d'BComú, ERC, el PSC i tots els del PDeCAT; consellers de la Generalitat; alcaldes; les dona de Forn, Laura Masvidal; l'exconseller Ferran Mascarell, i representants d'Òmnium, l'ANC i entitats de la ciutat, entre d'altres.