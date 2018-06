Grande-Marlaska dóna suport a traslladar a Catalunya els polítics sobiranistes presos

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha donat suport aquest dijous que es traslladi a presons de Catalunya els exconsellers i líders del procés si així ho autoritza el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





"Si en cinc o sis mesos aquesta persona no serà requerida, i sempre que hi hagi autorització del jutge, es pot avaluar un trasllat que ajudi a una vida personal i familiar més fàcil", ha assegurat.





En declaracions a Onda Cero, Grande-Marlaska ha recordat que Institucions Penitenciàries i el Ministeri de l'Interior només decideixen directament sobre el trasllat de presos quan hi ha sentència, i aquest no és el cas d'Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes processats i empresonats provisionalment , a l'espera de judici, pels delictes de rebel·lió, sedició o malversació.





"Quan són presos provisionals estan a disposició de l'òrgan judicial, per això estan en presons pròximes a on està l'òrgan judicials perquè demà li poden citar a declarar, notificar alguna cosa personalment i no es poden fer trasllats d'un dia per a altres", ha argumentat el ministre.





Grande-Marlaska ha insistit que es "es podria i s'hauria d'avaluar" un trasllat a presons catalanes dels líders independentistes a la presó provisional per facilitar la seva vida familiar, però sempre que el jutge faci constar que "no hi ha inconvenient".