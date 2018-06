Neix el Sindicat Mèdic Constitucionalista davant del Sindicat de Metges de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ Metges de Catalunya elegeix nova direcció aquest dimarts





Els metges que formaran la junta directiva del Sindicat Mèdic Constitucionalista (Simecat), són membres sortints majoritàriament del Sindicat Metges de Catalunya i han assegurat que "si no hagués estat per la sortida de Metges dels consensos, nosaltres no haguéssim existit".





La seva presentació es va produir aquest dimecres a la Facultat de Medicina de la UB i diuen defensar una postura constitucionalista i advoca perquè els facultatius catalans no es posicionin a favor de la independència.





El portaveu de Simecat, Àlex Ramos ha indicat que "una posició política independentista no és representativa de la professió, i els metges, com va establir Hipòcrates fa 2.500 anys, el primer que hem de fer és no fer mal, i per això no contribuir a la fractura ni a la confrontació ". Ramos va incidir que "cadascú té la seva ideologia, i és legítim, però no es pot instrumentalitzar un sindicat de tots per a una sola part", en clara al·lusió al que diuen que passa al si del Sindicat de Metges de Catalunya.





Per a ells fins a una professió com la medicina s'ha vist contaminada en els últims mesos pel debat polític català. Per tant, donada la impossibilitat d'arribar a un acord per reintegrar-se en el sindicat presidit pel murcià Francisco Miralles, ha estat CESM qui ha donat suport a la creació d'una nova organització que defensi els metges que no estan a favor de la significació política independentista .