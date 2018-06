Florentino no mira prim i presenta oficialment a Lopetegui

Les previsions s'han complert, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rubiales ha cessat a Julen Lopetegui com a seleccionador nacional. Era el més lògic, encara que a alguns no els agradi la decisió. La jugada poc ètica de Florentino Pérez a dos dies de l'inici del Mundial, és de les que fan història: no es pot menysprear ni a la selecció ni a l'afició espanyola que tant dóna suport a la Roja.





El president del Reial Madrid, Florentino, ha volgut marcar-se un tant amb el fitxatge de Lopetegui, perquè no trobava entrenador que volgués venir al Reial Madrid -Sona malament, però és així- i havia de donar la nota, és clar que si. De tota manera, la persones són responsables dels seus actes i han d'assumir les conseqüències dels mateixos, això també.





La jugada bruta de Florentino, el rei dels cops de pilota, ha pretès desestabilitzar la selecció espanyola i al món del futbol: el Madrid està per sobre de tot, aquests són els seus principis, perquè els diners, que no és seu, ho compra tot .





La xuleria de Florentino la porta sempre fins al límit: presenta a Lopetegui com a entrenador de l'equip blanc al dia següent de ser cessat per Rubiales, ¡ole, ole i ole! A això se l'anomena gràcia torera, o potser una altra cosa? Més aviat una altra cosa.





Però veient la trajectòria del president del Reial Madrid amb els entrenadors, a Lopetegui li pot succeir que duri en l'equip blanc el mateix que un caramel a la porta d'un col·legi. Es veurà, i no és que tinguem una bola de vidre, no, són les estadístiques de l'era Florentino.





Mentrestant, com apuntàvem en l'anterior article, el nou seleccionador és Fernando Hierro, una bona solució -ho farà bé- per conduir a la selecció espanyola en aquest mundial. Selecció a la qual es pretenia utilitzar per part de Lopetegui per pressionar Rubiales i seguir dirigint en aquest Mundial de Rússia, com si no hagués passat res.





La selecció espanyola ja ha estat notícia en tots els mitjans de comunicació del món, i encara no ha guanyat el mundial. El desitjable és que ho segueixi sent en els dies successius pel seu joc i perquè al final es fes amb el triomf. Tot està per jugar i res és impossible.





A Rubiales li han començat a créixer els nans, però la seva decisió ha estat la més encertada davant la traïció de la parella, "Florentino & Lopetegui" que s'han passat a l'afició per l'entrecuix. Si es vol dignificar l'esport rei, cal netejar els clubs de persones poc ètiques, reduir les llotges perquè no es facin negocis, com succeeix cada diumenge i inculcar l'ètica en els dirigents, si no, el futbol passarà a millor vida.





Per què serà que hi ha gent que volen ser presidents? Per amor a l'esport? No, per amor als diners i al poder, així de clar. La resta són històries per a nens de bressol.