Investiguen quatre persones per tenir abandonats 40 gossos de diferents races

Agents pertanyents al Seprona de la Guàrdia Civil del municipi malagueny de Vélez-Màlaga han realitzat quatre intervencions contra el maltractament animal a la Comarca de la Axarquía actuant judicialment, en qualitat de investigat, contra quatre persones per la comissió d'un delicte de maltractament animal per l'abandó de 40 gossos de diferents races.





En concret, dues de les actuacions van tenir lloc a la localitat de Sayalonga on els agents van trobar en primer lloc, a un gos de la raça American Staffordshire Terrier de vuit mesos en una parcel·la el estat era "lamentable", ja que, segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat, es trobava parcialment cec i no havia rebut cap tipus d'assistència veterinària.





A més, el recinte on es trobava aquest animal no reunia les condicions higienicosanitàries degudes, existint elements tallants i punxants en el mateix, estant envoltat de restes de la seva pròpia orina i excrements així com, no tenia l'aliment necessari per a aquest tipus de gos, comptant únicament amb trossos de pa mullats per la pluja.





D'altra banda, en una altra finca de la mateixa localitat, el Seprona va observar quatre gossos adults de diferents races que no tenien la mateixa manera de les condicions higienicosanitàries causa de la falta de neteja ia la presència de paràsits tant en els animals com en el entorn on descansaven els mateixos.





Els animals no tenien recipients d'aigua neta i menjar, disposant tan sols d'una galleda d'aigua bruta i verdosa.





A més, un dels animals presentava una greu ferida a la pota del darrere, la qual no havia rebut assistència veterinària. Cap d'ells tenien cartilla canina, de vacunacions, desparasitacions i qualsevol altre tractament veterinari.





De la mateixa manera, a la localitat d'Algarrobo els agents van detectar en una finca quatre gossos de la raça Pit Bull Terrier encadenats sense la preceptiva longitud de cadena mínima establerta per la normativa vigent. Els gossos passejaven entre la seva pròpia femta i orina.





Segons ha apuntat la Guàrdia Civil, els allotjaments habilitats per als gossos eren inadequats, tractant-se d'un bidó de xapa i una caseta de fusta molt deteriorada, no proporcionant el recer i abric necessari per al resguard dels animals en cas de condicions meteorològiques adverses. També aquests gossos tenien caducades les vacunes contra la ràbia i contra la equinococosi (desparasitació).





TORROX





En l'última actuació, el Seprona va inspeccionar una altra finca situada a Torrox en la qual es trobaven 31 gossos de diferents races utilitzats com dula per a la pràctica de la caça major, dels quals sis d'ells no tenien identificació i registre així com de les vacunacions i els tractaments de desparasitació obligatoris.





En les quatre actuacions els agents van observar clars símptomes d'abandó per part dels seus propietaris, contravenint clarament les obligacions que li concerneixen com a responsables dels mateixos, de manera que els guàrdies civils van procedir a la instrucció de les preceptives diligències pels suposats delictes d'abandonament animal, procedint-se a la investigació de les quatre persones propietàries dels gossos.