José Guirao promet el càrrec davant el Rei com a nou ministre de Cultura i Esport

José Guirao ha promès aquest dijous davant el rei Felip VI seu càrrec com a nou ministre de Cultura i Esports, després que el seu predecessor en el càrrec, Màxim Huerta, dimitís aquest dimecres, només sis dies després d'haver pres possessió com a ministre.





Guirao ha promès el seu càrrec sense símbols religiosos i davant la Constitució, ia més ha promès mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres, a diferència de bona part dels ministres que van prometre el seu càrrec fa una setmana i que van recórrer a la fórmula de "ministras" i "ministros", en referència a la majoria de dones que formen el gabinet.





El nou ministre de Cultura i Esport ha pres possessió davant el rei Felip VI, el president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que actua com a notària major del Regne en els actes de promesa de companys de gabinet. No obstant això, aquest acte no ha comptat amb la presència dels altres poders de l'Estat, que sí que van estar quan van prendre possessió la resta de membres del Govern el passat dijous 7 de juny.





Després de prendre possessió a la Zarzuela, Guirao s'ha traslladat a la seu del Ministeri de Cultura i Esports, per rebre la cartera de ministre, tan sols una setmana després que l'anterior titular del departament durant el Govern de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, cedís el testimoni a Màxim Huerta.





El nou ministre de Cultura i Esports arriba al càrrec després d'una llarga trajectòria com a gestor cultural, en la qual destaca la direcció del Museu Reina Sofia entre els anys 1994 i 200.





Segons ha assenyalat a les poques hores de conèixer-seu nomenament, entre els seus objectius destaquen el reforç de l'ensenyament d'Humanitats i la fiscalitat del sector com dues de les prioritats del seu mandat.





Guirao, llicenciat en filologia hispànica, va ser responsable de l'Àrea de Cultura de la Diputació Provincial d'Almeria des del 1983 fins al 1987. Més tard va ser director general de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia de 1988 a 1993.





Després es va traslladar a Madrid, on va assumir la tasca com a director general de Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura entre 1993 i 1994. En 1994 va ser nomenat director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, posició que va ocupar durant sis anys dins dels quals va realitzar la remodelació de la Col·lecció Permanent i va projectar l'ampliació del Museu.





A partir de 2001 va assumir la direcció de La Casa Encendida i al gener de 2013 va ser nomenat director general de la Fundació Montemadrid, dedicada a l'Acció Social, Medi Ambient, Cultura i Educació.





A més, José Guirao és patró de la Fundació Federico García Lorca, de la Fundació Antonio Gala, de la Fundació José María Sicilia i Patró de la Fundació Museu del Gravat Espanyol Contemporani de Marbella. També és professor convidat del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Carlos III de Madrid.