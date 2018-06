El 33% d'avis dependents a Barcelona té risc de maltractament de cuidadors familiars

Un estudi de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol) realitzat a Barcelona ha detectat que el 33,4% dels més de 800 ancians dependents analitzats té risc de patir maltractament o abús (conscient o inconscientment) per part dels seus cuidadors familiars.





El treball, ha detectat com a factors de risc el sentiment de càrrega i l'ansietat que pateixen els cuidadors, així com la percepció d'agressivitat per part de la persona gran cuidada i la mala relació prèvia, ha explicat l'IDIAPJGol en un comunicat aquest dijous.





La investigació es va dur a terme en 72 equips d'atenció primària de Barcelona, amb la participació de 829 cuidadors i les persones grans dependents que rebien les seves atencions, als quals es va fer al domicili diferents qüestionaris validats.





"La detecció i prevenció del maltractament i l'abús en gent gran són una prioritat emergent en les polítiques de salut pública, però aquest tipus de comportaments abusius són encara poc coneguts i difícils de detectar", ha explicat l'investigador Francesc Orfila.





L'estudi mostra una prevalença de risc d'abús "alta entre els cuidadors de l'entorn familiar" i que alguns factors que l'afavoreixen poden prevenir-se, com l'ansietat i els sentiments de càrrega, ha reflexionat el membre del IDIAPJGol.





Les persones grans poden patir maltractament de tipus físic, psicològic, sexual, econòmic, i de negligència i vulneració de drets, i segons la declaració de Toronto (2002) s'entén per maltractament "l'acció única o repetida, o la manca de la resposta apropiada, que passi dins de qualsevol relació on hi ha una expectativa de confiança i que ocasiona dany o angoixa a una persona gran ".