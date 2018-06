Un home mor al llançar-se d'un desè pis a Cornellà quan li anaven a desnonar

Un home ha mort el matí d'aquest dijous 14 de juny després de llançar d'un desè pis a Cornellà de Llobregat quan anava a ser desnonat.





La comitiva judicial que havia de realitzar el desnonament ha demanat suport als Mossos d'Esquadra cap a les 10.30 hores davant la negativa d'un home a abandonar l'habitatge, han informat fonts del cos policial.





Els agents que han acudit al lloc s'han identificat com a policia i l'home ha respost que esperessin i que els obria en breu però, a continuació, han sentit els crits d'una dona, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) han anat al lloc després de rebre l'avís del succés a les 10.39 hores.





Després de conèixer el succés, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès un comunicat en què explica que "setrata de l'execució d'un judici verbal per impagament de lloguer".





DEMANDA DEL BANC





Segons el TSJC, el propietari de l'habitatge és un banc que va presentar demanda al novembre de 2017, després que l'inquilí no efectua el pagament de set mensualitats.





La demanda es va notificar a veí de l'immoble al gener de 2018 i aquest no va comparèixer ni va sol·licitar advocat d'ofici.





"En data 13 de març de 2018 l'comissió judicial va comparèixer al domicili per a realitzar el llançament. Aquesta diligència va quedar suspesa i se'ls va notificar la nova data del llançament", destaca el TSJC.





Es va acordar nova data per al 22 de març, però un dia abans es va rebre un informe dels Serveis Socials de Cornellà segons el qual la situació social del demandat era crítica i es va suspendre de nou el desnonament, que va quedar fixat per aquest 14 d'juny .





Ha estat quan la comissió judicial intentava entrar a l'habitatge, quan el demandant s'ha tirat per la finestra.





"SÓN ASSASSINATS"





La portaveu de la PAH a Barcelona, Lucia Delgado, ha clamat contra aquesta la mort: "Això no són suïcidis, són assassinats perquè tenen a veure amb la no acció en polítiques d'habitatge".





La representant ha explicat que la PAH de la localitat no tenia constància d'aquest desnonament, i ha alertat que els desnonaments segueixen succeint, amb uns deu al dia només a Barcelona, i "no hi ha solucions per a les famílies", per la qual cosa és necessària una solució.





Així, ha urgit el Govern central a aixecar la suspensió de la part referent a l'habitatge de la Llei 24/2015 sobre emergència habitacional i pobresa energètica -de la qual només segueix vigent la de subministraments- perquè evitaria aquestes situacions en obligar a grans forquilles -bancs i fons d'inversió- a oferir alternatives.