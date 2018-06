La despenalització de l'avortament a Argentina, cada vegada més a prop

La Cambra de Diputats argentina ha aprovat el projecte de llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, que despenalitza l'avortament fins a la catorzena setmana de gestació -i no només en els actuals supòsits per violació i perill de salut de la mare-, i estableix que si la gestant és menor de 16 anys, s'ha de realitzar amb el seu consentiment. El projecte, que va ser aprovat en una votació a la cambra baixa en què es van comptabilitzar 129 vots a favor, 125 en contra i una abstenció, passarà ara a ser debatut al Senat per a la seva eventual aprovació definitiva.





La iniciativa a més garanteix que una vegada transcorregudes les 14 setmanes es podrà interrompre legalment l'embaràs si és fruit d'una violació, si està en risc la salut de la dona o la vida del fetus. Els partidaris de la llei asseguren que amb aquesta norma les dones amb escassos recursos econòmics podran interrompre l'embaràs de manera segura i evitarà morts per avortaments clandestins, uns 500.000 anuals a Argentina, segons els impulsors de la mesura.





Durant setmanes s'han produït nombroses manifestacions als carrers i a les xarxes socials a favor de la nova llei, que encara necessita comptar amb el suport de la cambra alta. En aquest sentit, durant la sessió a la Cambra de Diputats, el president Mauricio Macri, contrari a l'avortament, va donar llibertat de consciència per afrontar el debat, que s'ha allargat durant 23 hores des del seu inici el passat dimecres.