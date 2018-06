Condemnat a set anys de presó per violar una menor abans de portar-la a un club de cites

La Secció Tercera de l'Audiència de Huelva ha condemnat a set anys de presó a ACG per un delicte d'agressió sexual després de considerar provat que va violar a l'abril de 2016 a una adolescent de 17 anys, natural de La Palma del Condado (Huelva), en un bar de carretera durant el trajecte fins a un club de cites de la província d'Orense, en companyia d'altres dos joves, on volia introduir-la perquè aquesta denunciés a l'amo una vegada allà i la Policia el tanqués, en ser menor.





Segons s'explica en la sentència, considera que aquest home és autor d'un delicte d'agressió sexual i acorda que no podrà ser qualificat en tercer grau fins al compliment de la meitat de la pena imposada. A més, li prohibeix aproximar-se a la víctima, al seu domicili, lloc de treball o lloc on es trobi a menys de 200 metres, i comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà, tot això per un període de deu anys; i a pagar, en concepte de responsabilitat civil, 50.000 euros, més els corresponents interessos.





D'altra banda, absol aquest home i als altres dos acusats en la causa MPV i JPP, dels delictes de tràfic d'éssers humans i afavoriment de la prostitució, declarant d'ofici les costes processals relacionades amb els mateixos. El tribunal considera provat que l'abril de 2016 ACG, va encarregar als altres dos que contactessin amb una menor d'edat amb la finalitat d'introduir-la en un club de cites de la localitat El Barco de Valdeorras (Orense) al qual denunciarien per tals fets, pels que li abonarien 5.000 euros.





CONSIDERA PROVADA LA VIOLACIÓ





Així, tots dos van contactar amb la jove, a la qual van proposar el pla i va acceptar. Després d'això els dos van viatjar a Huelva per recollir-la traslladant-se a Alcalá d'Henares, on van pernoctar a la casa dels pares de JPP De la mateixa manera, assenyala la sentència que l'endemà ACG va recollir als tres dirigint tots ells cap a Galícia, però en el trajecte van realitzar una parada en un restaurant de carretera de la localitat de Sant Esteban del Molar (Zamora), on van realitzar unes consumicions.





Allà l'adolescent es va anar als lavabos i després d'ella ACG i MPV, a qui la noia hauria cridat a aquest últim perquè necessitava ajuda per pujar la cremallera de la granota que vestia, a l'esquena d'aquesta peça, però, va entrar el primer quedant el segon fora colpejant la porta. El condemnat va tancar la porta, va trencar la granota de la jove i, subjectant-la pel coll i braços, i tapant-li després la boca perquè no cridés, situat a l'esquena la va penetrar vaginalment, recolzant-la contra la paret i després d'ejacular va llançar 300 euros a l' lavabo del bany dient-li que "això era el que ella valia".





Després d'aturar-se en un centre comercial a Ponferrada (Lleó) perquè es comprés roba, van arribar a El Barco de Valdeorras on en execució del pla preconcebut, va acudir al club de cites i va dir que acabava de barallar-se amb el seu nuvi, que li havia tret la documentació i el telèfon, però una noia de nacionalitat polonesa, que treballava al club, li va oferir una habitació on va passar la nit, aconsellant-li que tornés a casa, comprant-li fins i tot l'endemà un telèfon, de manera que el 16 d'abril MPV la va recollir i van tornar amb autobús a Madrid juntament amb JPP





Com a conseqüència de la relació sexual abans esmentada, la jove va patir un quadre ansiós-depressiu amb alteració del son, malsons, baixa autoestima, falta de concentració i sentiments de culpabilitat amb alteracions en l'esfera de la seva vida sexual, necessitant

tractament psicoterapèutic.