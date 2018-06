Què és el arc de Sant Martí?

El arc de Sant Martí forma cridaners i preciosos arcs de colors en el cel de forma circular, són un meravellós espectacle al cel, però perquè es formin calen dos circumstàncies:





-Sol baix en el cel





-Gotetes de pluja





Un arc de Sant Martí és un arc de llum separat en els diferents colors que componen la llum blanca del Sol, la llum del sol es refracta i es reflecteix en les gotetes d'aigua de l'atmosfera i separa en diferents colors la seva llum blanca. Quan la llum del sol colpeja una gota de pluja, part de la llum es reflecteix.









L'espectre electromagnètic està fet de llum amb moltes longituds d'ona diferents, i cadascuna es reflecteix en un angle diferent. Per tant, l'espectre està separat, produint un arc de Sant Martí.





Colors de l'arc iris: Vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta.









Arc de Sant Martí, es pot observar a la imatge un doble arc de Sant Martí. Els doble arc de Sant Martí són causats per la llum que es reflecteix dues vegades dins de la gota de pluja. Com a resultat d'aquesta segona reflexió, l'espectre de l'arc iris secundari s'inverteix: el vermell està en la secció interna de l'arc, mentre que el violeta és a l'exterior. Imatge: UNIVERS Bloc





La llum que entra a una gota d'aigua es refracta. Després es reflecteix en la part posterior de la gota. Quan aquesta llum reflectida deixa la gota, es refracta novament en múltiples angles.





Com veieu el arc de Sant Martí té forma circular, són cercles complets, amb el punt antisolar (punt contrari al Sol) és el centre del cercle, veiem el arc de Sant Martí perquè el Sol està molt baix ia la nostra esquena, si tractéssim d'acostar-nos per veure-ho millor aquest aniria canviant de forma i no podríem apropar-nos ja que depèn de la posició de l'observador.









Article original publicat en Univers Bloc .