Margallo prepara la seva candidatura per liderar el PP

L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo ha començat ja el procés de recollida d'avals per presentar una candidatura al congrés extraordinari del PP que elegirà el successor de Mariano Rajoy, però estarà atent als passos d'Alberto Núñez Feijóo.





Així, ha admès que si el president de la Xunta presenta la seva candidatura, ell "no tindria inconvenient" a retirar la seva al llarg del procés congressual.



"Hi ha una incògnita que resoldre, que és si Alberto Núñez Feijóo es va a presentar. L'escenari és diferent si està o no hi és. Si està caldrà prendre decisions", ha declarat García-Margallo.





Margallo, que té 73 anys, ha assenyalat que ha decidit impulsar la seva candidatura per competir pel lideratge del PP. Els aspirants a succeir Rajoy han de presentar la candidatura entre els dies 18 i 20 de maig al costat de la signatura de cent avals





"LETAL" SI ELS MILITANTS SÓN "PASSIUS"





L'excap de la Diplomàcia espanyola ha posat en valor el poder que tenen els militants per primera vegada en un congrés nacional del PP, atès que podran votar per elegir la persona que volen que presideixi el partit.





"Els militants en aquest cas votaran segons el seu criteri i no hi haurà una obediència cega a l'estructura provincial o regional", ha manifestat.





En aquest sentit, Margallo ha confiat que els afiliats del PP apostin per participar en aquest procés i no adoptin una actitud de "passivitat", cosa que, segons ell, seria "letal" per al partit.





Aquells militants que vulguin participar hauran d'inscriure prèviament per poder votar en doble urna: una per a elegir president del PP; i una altra per designar els compromissaris que acudiran al conclave.





L'exministre considera que el PP va a un congrés més obert, en el que pot succeir el que li va passar al PSOE l'any 2000 quan els delegats del PSOE van apostar per José Luis Rodríguez Zapatero, que es va imposar al "candidat de l'aparell", José Bono.