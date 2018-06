Torra viatjarà als Estats Units a finals de juny amb la consellera Borràs

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà a Estats Units del 26 al 30 de juny per encapçalar la delegació catalana que participarà al festival de folk Smithsonian Folklife Festival de Washington.



Segons han explicat a Europa Press fonts de l'Executiu català, Torra viatjarà al costat de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i també durà a terme trobades i reunions que encara s'estan acabant de perfilar.



El que sí està confirmada és la participació de Torra en la inauguració i en diversos actes del Smithsonian Folklife Festival, en què Catalunya participa com a convidada al costat de Armènia.



En la trobada participaran castellers, geganters, artesans i músics: segons ha explicat en roda de premsa la directora de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, les tradicions catalanes es mostraran a través de diferents espais dedicats als Pirineus, la vida rural , la ciutat i la Mediterrània; a més d'una 'Rambla', una 'Plaça Major' i un espai 'Ateneu' per mostrar el teixit social i cultural català.



Entre les entitats participants figuren l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, els Castellers de Valls (Tarragona) i l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, a més dels músics Maria Arnal i Marcel Bagés, i de Alidé Sans Mas, que explicarà la llengua aranesa.



També participaran artesans com el mestre forner Àngel Zamora; l'Associació Cultural de Fallaires d'Isil; la herbolària Eva Rosich; l'artesana especialista en trencadís Lívia Garreta; l'historiador Josep Maria Contel i el Museu de la Pesca de Catalunya.



EL PRIMER VIATGE INTERCONTINENTAL DE TORRA



El d'Estats Units serà el primer viatge intercontinental de Torra, que des que va ser investit s'ha desplaçat a Berlín, Brussel·les i Madrid per veure els sobiranistes presos ia l'estranger.



Precisament aquest dijous, el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha anunciat que el Govern reactivarà les seves delegacions a l'estranger i Torra podria aprofitar el seu desplaçament a Washington per reobrir les instal·lacions en la ciutat nord-americana, tancades pel govern Espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució.