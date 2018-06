Marlaska traslladarà a Catalunya al juliol als exconsellers en presó preventiva

Llarena ha rebutjat l'oferta de Marlaska de traslladar als exconsellers catalans a la presó preventiva mitjançant un acord amb l'instructor, tot i que ha recordat que el Miniesterio de l'Interior és el competent per traslladar els empresonats un cop finalitzi la instrucció. Una cosa amb la qual ja treballa Marlaska.





Serà llavors quan quan el ministre Fernando Grande-Marlaska ha d'acordar juntament amb el nou director de Presons, Àngel Luis Ortiz, el trasllat a Catalunya dels exconsellers catalnes, ja que comparteix la postura de la ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, amb un acostament d'aquests presos a presons catalanes.









En el Suprem coneixen el parer de Marlaska i donen per fet que el trasllat es decidirà pel que fa la competència sobre la situació dels presos passi a Institucions Penitenciàries. Això succeirà a finals d'estiu, ja que si el 30 de juny el tribunal de Schleswig-Holstein no decideix extradir Carles Puigdemont, finalitzarà la instrucció perquè el judici pugui començar a la tardor de 2018.





Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell podran arribar a Catalunya a partir del mes de juliol, si es compleixen les previsions del magistrat instructor.





A l'Alt Tribunal consideren que el trasllat és un gest més del Govern a la Generalitat de Quim Torra i que aniria en la línia de l'acostament i el diàleg que es vol implantar amb el nou Govern per solucionar la crisi catalana.





Fonts d'Interior consultades afirmen que un cop finalitzada la instrucció, els processats no només queden fora de la competència del jutge Llarena, sinó que "ja no té sentit" que romanguin a Madrid sent residents catalans. Un cop dictada la interlocutòria d'obertura de judici oral, el jutge Llarena ja no necessitarà ordenar més indagatòries o seure a la banqueta als exconsellers, perquè hi haurà posat punt final al sumari. Les seves funcions en el procediment hauran acabat. Els processats hauran d'esperar que els citi la Sala penal per a la primera vista. Això passarà a la tardor, segons el calendari que maneja el Suprem.





Aquesta és la raó per la qual Marlaska, juntament amb Ortiz, consideren que els exconsellers no han de romandre més temps en aquests centres penitenciaris i veuen viable i convenient el seu trasllat a Catalunya. "Quan comenci el judici, es podrà tornar a estudiar si cal que tornin a presons madrilenyes", expliquen.