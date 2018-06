Del Florentino víctima a Lopetegui bipolar

Diuen que la millor defensa és un atac, aquesta és l'estratègia que ha utilitzat Florentino Pérez a la presentació oficial de Lopetegui com a entrenador del Reial Madrid, davant d'un públic entregat a la causa.





Posar cara de no haver trencat un plat i sentir-se víctima d'una "campanya" en contra de l'equip blanc ho ha fet genial. El mateix que demanar a l'afició madridista que han d'estar junts contra els que busquen desprestigiar la imatge del club. Va afegir, entre aplaudiments, que hi ha un corrent que pretén danyar la imatge del club, en una de les seves millors èpoques.





El que se li ha oblidat dir Florentino és que no ha estat capaç de trobar cap entrenador europeu per fitxarper ¿què serà ?.





La "campanya" que diu Florentino, no és contra el club que ell presideix, sinó contra el seu president per la jugada bruta que ha fet a la selecció Espanyola, a la seva afició i al món del futbol. L'ètica no es guarda a la butxaca i es treu quan a un li interessa: no és de posar i treure. És una de les premisses que ha de guiar la conducta dels dirigents dels equips de fuútbol.





Jugar brut dins del terreny de joc està sancionat, fer-ho fora d'aquest, per part dels directius, també ho hauria d'estar.





El president blanc es va despatxar a gust contra el president de la Federació Espanyola de Fuútbol, Rubiales, a l'acusar-lo de no haver dit la veritat sobre el fitxatge, perquè ell l'hi havia comunicat amb antelació. Va negar també que aquesta situació pugui afectar els jugadors de la roja.





Per la seva banda Julen Lopetegui, en el seu discurs de benvinguda va manifestar que el dia del seu cessament havia estat el més trist de la seva vida després de la mort de la seva mare i que "avui" és el més alegre de la meva vida. Lopetegui sembla ser que passa de la tristesa a l'alegria en una actitud emocionalment bipolar.





L'operació Florentino ja ha estat executada, sense importar-los el mal i el malestar que ha generat. Ara ve la segona part, perquè el Florentino tirarà la cavalleria contra Rubiales, ho pot fer, una altra cosa és que ho aconsegueixi.





Lopetegui ha rebut de mans de Florentino, la samarreta blanca que porta el seu nom al dorsal de la mateixa, hauria de regalar-li també un casc i uns taps, perquè la rebuda que va rebre en els camps d'Espanya, va a ser de campionat.





Gérard Pique ja ha trobat substitut en això dels insults i les desqualificacions, estarà content el jugador blaugrana.