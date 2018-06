La Fiscalia no acusa Planas perquè no veu que cometés "una omissió greu" a la finca de Doñana

La Fiscalia de Medi Ambient d'Huelva no acusarà l'actual ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, en el cas d'unes captacions il·legals d'aigua en l'entorn de Doñana des de 2009 al 2012, concretament a la finca Matalagrama d'Almonte (Huelva ), quan era conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient de la Junta d'Andalusia.





No ho farà perquè no veu que Planas "hagi col·laborat de forma activa i rellevant amb els agricultors querellats o comès una omissió greu i reiterada en no denunciar penalment les extraccions il·legals de les que tinguessin coneixement", segons fonts de la Fiscalia.





El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número dos del Palmell del Condado va dictar el passat estiu l'acte de procediment abreujat contra Planas per suposadament consentir des d'aquestes dates l'ús d'aigua de les parcel·les de l'esmentat paratge, de la qual és titular aquesta conselleria amb "coneixement de la falta d'autorització dels pous i de la manca d'autorització tant de l'Ajuntament com dels agricultors com cessionaris per utilitzar aigua dels pous construïts".





En aquest mateix acte van ser processats els dos exalcaldes d'Almonte, el socialista Francisco Bella i el popular José Antonio Domínguez Iglesias, als quals atribueix ser partícips en un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, i una quinzena d'agricultors.





No obstant això, durant la instrucció i en almenys dues actuacions, datats al juliol de 2016 i el desembre de 2017, la Fiscalia creu que l'examen de les disposicions estudiades donava un panorama que "impedeix determinar que els investigats en el marc d'aquesta administració -referint-se a la Junta- hagin col·laborat de forma activa i rellevant amb els agricultors querellats o comès una omissió greu i reiterada en no denunciar penalment les extraccions il·legals de les que tinguessin coneixement".





Per tant, el Ministeri Fiscal, que ja prepara el seu escrit d'acusació, no acusarà Planas i la causa en contra seva s'arxivarà, així com contra dues secretàries generals tècniques de l'administració, María Isabel Salinas García, exsecretària general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural; i Judit Camina Ugarte, exdirectora general de la Producció Agrària, que també van ser processades.