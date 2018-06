Alejandro Marín (Forocoches): "A tots ens agrada la crítica i l'enveja"

Forocoches és obra d'un sol home i de milers d'usuaris alhora. El seu creador, Alejandro Marín, és odiat i estimat alhora. Però el que no hi ha dubte és que és un exemple d'èxit. Es odiï o es vulgui a Forocoches, no hi ha dubte que s'ha convertit en tota un referent. Trollejan concursos, competicions, i fins i tot s'ha esmentat a aquest web al Congrés dels Diputats. Però què és Forocoches? Com s'ha convertit en això?





Alejandro Marín parla amb Catalunyapress sobre la seva la seva criatura, per a molts un exemple del que és Espanya, i sobre el seu llibre, 'El motor del éxito', que ha estat rebut al fòrum de manera diferent.





¿La idea d'escriure el llibre va ser teva?

No, la idea me la va proposar l'editorial Planeta. Primer, sense saber molt bé el tema, podia parlar del que volgués, de Forocoches ... em van proposar també que parlés de la meva experiència a Internet. I em va semblar interessant no pel fet de vendre sinó per tenir un llibre.





I vas tirar pel llibre per a emprenedors.

Sí. Per punts i senzill de llegir. Les coses que he seguit jo i formes d'actuar diferents per tenir èxit





No tens por a que molta gent pensi que és un llibre troll?

Està bastant clar pel títol que no ho és. És un llibre seriós. El meu perfil real és el d'un tio una mica seriós.





Quina ha estat la recepció del llibre en el fòrum?

Bé, al fòrum tot es critica.





Segur que la gent se sorprèn d'aquesta serietat amb la imatge que un té de Forocoches.

Sí, quan vaig plantejar el tema del llibre en el fòrum van començar a dir coses com: "però si no has fet res", "ha estat un cop de sort". La gent pensa una mica això. D'aquí que m'agradi la idea de tenir el llibre perquè es vegi una mica el que hi ha darrere. Cal fer moltes coses, tenir visió a futur ...





Però et va sorprendre o et segueix sorprenent l'èxit de Forocoches tot i la feina?

Va ser un creixement lineal. Ha estat tan poc a poc que no m'he arribat a donar ni compte. Són 15 anys que es compleixen ara. Hi ha webs que han nascut després i han mort abans, tipus Tuenti i coses així.





Però la intenció inicial era parlar de cotxes?

Amb la meva experiència anterior sabia que la gent parlava d'altres temes en els fòrums, així que al Offtopic li vaig posar General perquè parlessin de tot tipus de coses. Però estava des de l'inici, però la part general va superar la part de motor, té 180 milions de missatges. I la resta 100 que engloba motor, informàtica...





I quan vas pensar "això ho peta"?

A vegades es doblegaven les audiències i quan eren poques no passava res, però quan creixien el programari petaba i havia de millorar. La base de dades al principi no estava preparada perquè entressin més de 1.000 usuaris recurrents i de cop i volta arribàvem a 5.000. El amplies i torna a passar.





Quanta gent és capaç de resistir el sistema ara?

Ara està a un nivell superponderado, crec que es diu, quan exageres perquè aguanti.





¿I audiència actual de Forocoches?

Té pics d'uns 40.000 usuaris simultanis connectats. I trànsit diari al voltant de les 720.000 visites.





El pic més alt?

Al voltant d'unes 770.000 visites simultànies quan van ser les votacions a Catalunya, perquè tothom volia parlar del tema.





¿I no hi ha acusacions d'amenaces de terrorisme o fomentar l'odi, insults ...? Quin és el límit?

El legal. Difondre dades de tercers, etc ... Hi ha revisió manual repartida pel món per cobrir totes les franges horàries. I després hi ha la automoderació, usuaris reporten a altres usuaris.





Hi ha molts bloquejos diaris?

Realment no molts, perquè des de 2009 cal invitació per poder entrar i la gent té cura bastant els seus comptes perquè no se'ls bloquegi, ja que si no requerirà d'una altra invitació, no pot tornar a registrar-se.





Però un pot fer servir les invitacions per convidar a trolls

Es registra qui és el que convida i si convida a 5 que són expulsats, perd el dret a convidar. Però fa un temps que ja no es dóna el dret a convidar, està molt limitat.





¿I com vius els trolleos que es fan a la gent?

El primer, que va ser el de Cobra, va ser una barreja entre un 90% por i un 10% rient. Després ja vaig veure que no era res seriós. I no m'ho prenc malament.





¿Es donen molts?

Intenten bastants, però és molt difícil. I de vegades funciona un que s'havia fet abans i no havia sortit a la llum.





Tens por que mori o que s'estabilitzi molt?

Imagino que arribarà un moment en que s'estabilitzi. Caure no, perquè les xarxes socials no aconsegueixen substituir a un fòrum. Però encara aquest any hem arribat a tenir rècord de visites.





Et segueixes ficant al fòrum?

Diàriament, si. Perquè m'agrada el contingut.





¿No t'acusen de vegades de lucrar-te dels usuaris?

Sí, sempre hi ha alguns. Però jo no em lucro dels comentaris ni dels usuaris és de la plataforma de la qual ells es lucren fent l'ús que ells volen. És un intercanvi. Sempre he estat partidari que l'usuari ho faci perquè li agrada, no per un sou, perquè sinó només valores els diners, o el premi.





De fet, en el llibre parles d'això. Dius que si algú vol iniciar un projecte que sigui d'alguna cosa que li agradi i no només pels diners.

Sí, si ho fas només per diners el més probable és que no funcioni, perquè no ho fas perquè t'agrada si veus que no són molts diners ho vas a deixar de fer, o no et fa ser feliç, o no li poses el temps que mereix





Això del temps és important, perquè parles que per arribar a l'èxit que has tingut has passat per algun sacrifici.

Ho dic sobretot perquè hi ha gent per a la qual no sortir de festa implica tot un sacrifici, però per a mi no era. Preferia passar-me aquesta estona a l'ordinador.





Saps que per a molts això suposa ser un friki, el teu llibre pot servir també d'autoajuda

Sí, també. Es pot ser un friki, no ésser megasocial i ser feliç. A més ara en el meu cas ja sí que estic anant a esdeveniments. He traslladat l'adolescència a ara, com diuen en el fòrum.





Una de les coses a les que més se l'acusa a Forocoches, és de criticar, que és com un bar

Com que és un fòrum de debat i en el debat hi ha la crítica. És una opinió contra una altra, crítica. És també la definició d'un fòrum.





Però acusen Forocoches de ser això, on es colen opinions masclistes, racistes, ¿és tot així, doncs?

Quan estàs dins veus com va. Les expressions, la subcultura, tenim unes paraules pròpies. Però fins i tot es pot marcar un tema com seriós, "Tema seriós" i si algú diu ximpleries, s'estan incomplint les normes que hi ha dins d'ell i se'l poden arribar a carregar bannejant-lo perquè hi ha unes normes no escrites que les compleixen rigorosament.





O sigui hi ha paraules pròpies i lleis a Forocoches.

Això és. Frases, dites, paraules que semblen masclistes i que falten al respecte però des de dins és un altre tipus d'humor i està tret de context. Perquè això mateix, vist des de fora, faria que es em titllés de masclista. És un humor, dins d'un context, que és una comunitat amb 305.000 usuaris actius al març. I dóna per bastantes idees i opinions.





T'involucres en algunes d'elles.

Molt poc. Tema polític, zero, perquè no m'interessa i en d'altres que sí que tinc, no em involucre ni res.





Bé, diuen que Forocoches és una democràcia, però és gairebé un nou sistema, les seves lleis, el seu llenguatge ...

Sí, és una espècie de democràcia on uns es poden expulsar als altres, els continguts els marquen els usuaris llevat que es sobrepassin els límits legals que entra una altra vara de mesurar.





Alguna vegada, com a pare de la criatura, t'has avergonyit d'alguna cosa que hagi passat a Forocoches o et sents orgullós?

Depèn del que hagi passat. Tinc un avís al mòbil i entro a veure quina notícia ha sortit. De vegades són tonteries. Però com han passat tantes coses ...





Segueixes estant orgullós de l'ambient de Forocoches, doncs.

Sobretot de que surti d'internet, moltes vegades. Quan el fan servir per monòlegs o per als Goya. Llavors m'agrada que es vegi fora d'internet. Com una marca i et barregen amb Google o Facebook que tenen milers de treballadors i Forocoches, quan estic sol.





Bé, ara ja no, dius en el llibre.

He delegat funcions sí, la part comercial i la de seguretat virtual. He delegat tasques que em resultaven esgotadores.





I ara a què et dedicaràs, a escriure llibres, anar a esdeveniments ...

A gaudir el present. No estar tan preocupat. Però no tinc més idees o intenció de llibres.





Com presentaries Forocoches a la gent que no el coneix?

És una comunitat d'usuaris que parlen de tot, fins i tot de cotxes. I que hi ha una exclusivitat, crea un sentiment de pertinença. I ara aquesta exclusivitat dóna força perquè requereix invitació.





¿I a l'usuari tipus?

Home de 25 a 35 amb estudis universitaris i amb coneixements tecnològics avançats.





¿I es recicla?

Sí. Va entrant gent nova. És important això. La gent creix, té fills, es va ... Per això ara fem servir les xarxes per atraure nous usuaris cap al fòrum.





Finalment, si com un usuari diu, "Forococoches és la realitat espanyola" si es critica tant, és per què a Espanya ens agrada l'insult i criticar? És real?

A tots ens agrada la crítica i l'enveja. Jorge Lorenzo va fer un vídeo ensenyant que tenia un gimnàs a casa seva. Estava dirigit als Estats Units però se'ls va colar la restricció per països i va haver de demanar disculpes aquí. Senta fatal.





Creus, doncs, que si no a la realitat espanyola, imita molt aquest perfil d'espanyol?

Pot ser. La batalla, sempre es vol dividir tot en bàndols i en ideologies ... Per això sempre es vol marcar amb una ideologia concreta a Forocoches.