Bermúdez de Castro diu que el PP necessita "una refundació de baix a dalt" i una "reflexió interna salvatge"

El secretari d'Estat sortint per a l'Administració Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha assegurat aquest divendres que el PP necessita una refundació "de baix a dalt" i una "reflexió interna salvatge".





Bermúdez de Castro ha dit desconèixer si finalment Soraya Sáenz de Santamaría farà el pas i presentarà una candidatura per succeir a Mariano Rajoy com a president del PP. Aquells aspirants que vulguin fer-ho tenen de termini entre el 18 i el 20 de juny per presentar els cent avals exigits.





"És una decisió molt personal ser candidat i ser president d'un partit com el PP és molt complicat. Crec que, com va dir Alfonso Alonso, Soraya seria al meu entendre una molt bona presidenta del Partit Popular", ha manifestat Bermúdez de Castro, que ha estat l'encarregat aquests mesos de gestionar l'aplicació del 155 a Catalunya.





Bermúdez de Castro ha assenyalat que Sáenz de Santamaría està "patint darrerament una sèrie d'atacs que són infundats". "Crec que seria una fantàstica presidenta", ha manifestat. Territorial.





Ha defensat la necessitat de dur a terme una refundació en el partit. "El PP necessita una reflexió molt profunda, una reflexió interna salvatge, una refundació des de baix fins a dalt i crec que el congrés ha de ser en positiu", ha emfatitzat.





En aquest punt, ha criticat les declaracions que està realitzant l'extitular d'Afers Exteriors i Cooperació José Manuel García-Margallo, qui, al seu entendre, vol presentar-se "només per fastiguejar un altre". Segons ha dit, quan un fa el pas de presentar-se al conclave ha de ser "en positiu".





Així, Bermúdez de Castro ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que és una "barbaritat" que l'exministre es dediqui a "recollir avals per a fastiguejar a un possible segon candidat o tercer candidat", en al·lusió a l'exvicepresidenta del Govern central.