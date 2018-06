Les millors platges naturals de la metròpoli de Barcelona

Passar l'estiu a Barcelona i rodalies no sempre és tan dolent. No hi ha tants aclaparaments, ni tanta gent ia més, hi ha la platja al costat. Per molt que no es parli tant de les platges de la metròpoli de Barcelona (Castelldefels, Gavà Montgat ...), un pot trobar-se amb diverses sorpreses. I és que les platges urbanes tenen el seu misteri i el seu encant. De fet, a l'àrea metropolita existeixen, fins i tot, dues platges considerades verges.





Per això, cal tenir una petita guia de quines són les millors platges. Des d'aquí proposem un rànquing del millor del litoral de Barcelona.





5.- Platja de les Barques





FOTO: María José Reyes





Malgrat que un pot pensar que estarà ocupada per tot tipus d'embarcacions recreatives, estarà molt confós si deixa passar l'oportunitat d'acostar-se Montgat i trepitjar la seva sorra. Perquè sí, n'hi ha, però ben delimitades, però perdre passejar-se per la Platja de les Barques és donar una volta per la història.





Situada a l'antiga pedrera i presidida per una antiga torre de vigilància datada del segle XVI, heretada de l'època romana, aquesta cala de 460 metres de llarg és ideal per als amants de l'esport i de la vida saludable. Disposa d'una xarxa per jugar a voleibol, aparcaments per als que vulguin acostar-se en bicicleta, i molts aficionats s'acosten a practicar el surf d'estel.





Però, a més, a la Platja de les Barques un pot viure una experiència molt autèntica. Durant els dies laborables, al voltant de la una del migdia, té lloc l'última subhasta de peix cantada de tot Catalunya a la zona dels antics banys.





4.- Platja del Litoral





FOTO: María José Reyes





El lloc és emblemàtic. Qui no coneix les tres xemeneies del Besòs? Doncs al davant es troba una gran platja de 300 metres, protegida pels socorristes i presidida per l'antiga tèrmica.





Allunyada de Barcelona però amb vista a la capital, un pot sortir i trobar-se amb una extensa superfície de sorra, amb passarel·les adaptades i una petita zona de gespa allunyada de l'aigua per als fòbics de la sorra.





Pertanyent ja a l'àrea de Sant Adrià del Besòs, la Platja del Litoral limita amb el conegut Parc del Litoral i se situa al nord de la desembocadura del riu Besòs i el seu parc fluvial. L'entorn és perfecte per als vulguin passar tot un dia i combinar el mar amb la naturalesa pròpia del delta.





3.- Platja de La Pineda i Platja de Gavà





Platja de la Pineda. / FOTO: María José Reyes

Qui no ha vist aquesta bella pineda condicionada per realitzar picnics i barbacoes al nord de Castelldefels? Doncs abans i / o després i acostant-se al mar, es troba aquesta extensa platja que té més de dos quilòmetres de longitud.





Per anar només i passejar per la sorra, acompanyat, amb ganes de fer esport. La Platja de la Pineda compta amb la primera zona condicionada de tota l'àrea metropolitana de Barcelona per practicar el surf d'estel.





A més, al llarg d'aquests dos quilòmetres es troba tot un itinerari de dunes que li dóna un aire paradisíac i on els curiosos podran trobar tot tipus d'informació sobre la flora i la fauna d'aquesta zona natural.





Platja de Gavà. / FOTO: María José Reyes





I si un segueix tot aquest recorregut en direcció nord, o direcció Barcelona (com un li vulgui dir) empalma amb la mateixa Platja de Gavà, que té ni més ni menys que 3,5 quilòmetres de longitud i on va tenir lloc el primer projecte de recuperació dels sistemes "dunars" de tota l'àrea. Tot això, a més es pot recórrer a través d'un fabulós passeig condicionat.





2.- Platja del Remolar





FOTO: María José Reyes





Entrem en la delimitació de les més excel·lents platges naturals de tota l'àrea metropolitana. I parlar amb aquestes paraules d'aquestes sorres ubicades al municipi de Viladecans està justificat ja que durant diversos anys ha rebut el qualificatiu europeu de "platja verge".





El Remolar ja conforma en si tot un espai natural. De fet, està tan protegit que l'accés a aquesta platja només pot ser a peu o amb bicicleta. Limita al nord amb la riera de Sant Miquel i al davant d'una de les zones més protegides de l'espai protegit al Delta del Llobregat.





En aquesta platja no entra cap tipus de maquinària en tot l'any. Tant és així que en la seva riba es troben petits restes orgàniques portats per les aigües del Mediterrani i que són aliment de diferents aus que habiten aquest espai natural.





La flora i fauna és tan bonica i extensa que fins i tot hi ha un mirador per poder contemplar les dunes, la seva vegetació i els animals que l'habiten. A més, amb una mica de sort, un pot sentir-se envoltat de basses naturals que conforma la marea.





1.- La Pineda de Cal Francès





FOTO: María José Reyes





Encara que molt empatada amb la platja anterior, ja que pertany també a l'E SPAI Natural del Remolar, la Pineda de Cal Francès podria considerar-se com la platja més bella de tota l'àrea metropolitana i fins i tot la més solitària.





Un recés de tranquil·litat envoltat pel mar, el Parc Natural del Delta del Llobregat i una fauna d'aus migratòries que s'acosten a menjar les restes orgàniques que porta la Mediterrània, fa oblidar a un que està a pocs quilòmetres de Barcelona.





Accessible també en bici oa peu, els cotxes queden lluny de la Pineda de Cal Francès i és que el respecte a l'espai natural és tan rigorós que tampoc entra la maquinària per netejar o rastellar la sorra. Ni tan sols en les zones tancades de vegetació de les dunes intervé l'ésser humà i es manté intacte perquè allà s'acosten a niar diferents aus. Un espai únic que també va ser qualificat com a platja verge.





Menció especial.- Platja La Ricarda - Ca l'Arana





FOTO: María José Reyes





Aquesta platja és tan particular que no es pot accedir-hi. Es tracta d'un espai protegit i està tancat al públic, encara que es pot albirar.





Situada a l'espai protegit del Delta del Llobregat, aquesta platja és tot un lloc natural, enmig de la sorra surt vegetació i no és difícil albirar tot tipus d'aus migratòries.





Basses, més dunes, la zona humida salat amb la seva nodrida vegetació i fins i tot una antiga caserna dels Carrabiners i la dels semàfors conformen un bellíssim paisatge natural que pot albirar des del mirador del Parc Natural del Delta. Un espai únic.