Mor un home quan intentava rescatar el seu gos del riu Fuengirola

Un home ha mort en el matí d'aquest divendres quan intentava rescatar el seu gos del riu Fuengirola, a la localitat malaguenya del mateix nom, a la zona de la desembocadura, segons ha informat el sistema Emergències 112 Andalusia, adscrit a la Conselleria de Justícia i Interior de la Junta.





La Policia Local del municipi va informar al 1-1-2 d'un home que havia estat tret del riu amb símptomes d'ofegament, de manera que des del centre coordinador es va activar immediatament als efectius de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES) ja Cos Nacional de Policia.





Segons les dades aportades per la Policia Local, tot sembla indicar que l'home es va endinsar al riu per intentar rescatar el seu gos que no podia sortir de l'aigua i, per motius que es desconeixen, ha resultat mort, tal com han confirmat els sanitaris desplaçats fins al lloc.