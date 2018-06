El Govern central recupera la sanitat pública universal

El Govern central aprovarà en sis setmanes un reial decret per recuperar la universalitat en el Sistema Nacional de Salut (SNS) i suprimir així el Reial Decret 16/2012, aprovat per l'Executiu de Mariano Rajoy i que "va suprimir" aquesta universalitat, segons ha informat la portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





"Anem a tornar el dret a la salut a totes les persones. Hem d'actuar amb un altre reial decret per procedir a l'eliminació del Reial Decret 16/2012 i tornar a totes les persones el seu dret a la protecció a la salut", ha asseverat la ministra.





Celaá ha criticat que les persones que no tenen regulada la situació administrativa no tinguin prestació sanitària i ha considerat que el Govern de Pedro Sánchez recupera la salut pública universal per "decència política".





En aquest sentit, ha destacat que la universalitat de la salut pública és un mandat dels organismes internacionals, entre els quals ha destacat la Unió Europea (UE), l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització de Nacions Unides (ONU ) i el Defensor del Poble.





El termini marcat pel Govern de Pedro Sánchez per retornar la universalitat al SNS són de sis setmanes per portar el nou reial decret al Consell de Ministres i 30 dies per a la seva convalidació al Congrés dels Diputats.





El Reial decret 16/2012 es va aprovar durant el mandat d'Ana Mato al capdavant del Ministeri de Sanitat i va originar un important rebuig entre diferents sectors de la societat en retirar de l'assistència sanitària als immigrants en situació irregular, excepte en els serveis d'Urgències i a embarassades i menors d'edat.





Així mateix, el reial decret contemplava altres mesures com, per exemple, el copagament de medicaments en funció de la renda de cada ciutadà i va fixar noves condicions d'ús per ser titular d'una targeta sanitària.





VALÈNCIA





Diferents comunitats autònomes, com per exemple la Comunitat Valenciana, la Conselleria de les quals de Sanitat ostentava l'actual ministra del ram, Carmen Montón, van aprovar diverses mesures per atendre en la sanitat pública a "totes" les persones, amb independència de la seva situació administrativa.





"Totes les comunitats estan actuant per solucionar els problemes que aquest reial decret han plantejat, excepte Ceuta i Melilla, i amb el nou reial decret, que trigarà a venir, anem a un procediment regulat per retornar el dret a la salut a totes les persones", ha assenyalat Celaá, per assegurar que la mesura s'ha adoptat per "decència política".





Per això, la portaveu del Govern ha assegurat que no hi haurà "cap comunitat autònoma" que vagi a incomplir el reial decret que va a elaborar l'actual Govern perquè, tal com ha assenyalat, fins i tot autonomies que seguien sense atendre als immigrants se sentien "molt incòmodes" amb la situació, per la qual cosa "segur" que compliran amb la normativa dels socialistes "en tots els seus termes".