Cristiano Ronaldo accepta dos anys de presó i pagar 18,8 milions a Hisenda

El davanter del Reial Madrid Cristiano Ronaldo ha arribat a "un preacord" amb l'Agència Tributària per pagar 18,8 milions d'euros i acceptar dos anys de presó en reconèixer els quatre delictes fiscals dels quals se l'acusa per un presumpte frau de 14 ,7 milions d'euros comès entre els anys 2011 i 2014 en relació als seus drets d'imatge.





Aquest preacord es farà definitiu quan el futbolista arribi a un acord oficial amb l'Agència Tributària. En el cas dels dos anys de presó, se substituiria per una multa i la pena quedarà en suspens.





La "quota de la multa" variarà d'acord amb la seva capacitat econòmica. La multa podria oscil·lar entre 576.000 euros i 360.000 euros, depenent de la quantitat que fixin les parts: Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Hisenda i la defensa del jugador.





El jugador portuguès donaria per conclosos tots els seus problemes fiscals, tant per la via penal com per l'administrativa.