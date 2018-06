Raïm per revertir l'Alzheimer

Un compost que es troba de forma natural en algunes fruites com el raïm, té efectes protectors contra alteracions cel·lulars que es produeixen en la malaltia de l'Alzheimer.





Es tracta del resveratrol, una substància que també es troba present en el vi negre -pell del raïm-, i tot i que menys, també en els cacauets.





A la feina, investigadors del Centre de Recerca Biomèdica i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC han afegit resveratrol a la dieta de dos grups de rosegadors, un grup de control i un altre amb patologia d'Alzheimer.





En ambdós casos, es va observar una resposta millorada en l'aprenentatge, si bé en el cas dels afectats d'Alzheimer, es va veure un efecte de protecció contra la pèrdua de memòria i contra la patologia.





MECANISMES DE DEGRADACIÓ DE PROTEÏNES





Així mateix, els científics van observar un augment en l'activitat de proteòlisi, és a dir, els mecanismes de degradació de proteïnes anormals com la beta-amiloide i la tau hiperfosforilada, les quals són les principals causants de la mort neuronal.





D'aquesta manera, els científics van observar que els rosegadors que havien pres resveratrol en la dieta presentaven, a nivell cel·lular, d'una banda, un augment de l'enzim neprilisina, que degrada la proteïna beta-amiloide i, d'altra banda, un augment del proteosoma, un complex proteic que trenca les proteïnes anormals.





De la mateixa manera, van descobrir en les cèl·lules dels rosegadors una disminució de l'enzim beta-secretasa que inicia la formació de beta-amiloide.





La investigadora del CSIC que lidera l'estudi, Coral Sanfeliu, ha assenyalat que els resultats obren la porta a considerar el resveratrol, o els compostos derivats que s'estan sintetitzant per millorar la biodisponibilitat, com preventius o ralentizadores de la malaltia d'Alzheimer.





"El resveratrol ha revertit l'Alzheimer de ratolins, però la malaltia en humans és molt més complexa i severa i difícilment podria ser curatiu, com moltes altres teràpies experimentals que no han resultat actives en arribar a les proves en malalts. Queda un llarg camí per trobar un fàrmac eficaç contra l'Alzheimer, potser serà una barreja de fàrmacs ", ha postil·lat la investigadora.