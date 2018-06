La UAB investiga si s'ha produït assetjament a la Facultat de Medicina

Facultat de Medicina de la UAB / Google Maps.





La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha obert un expedient informatiu per esbrinar si s'ha produït un cas d'assetjament a la Facultat de Medicina, en concret a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.





L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol també ha obert un expedient informatiu per aclarir l'assumpte.





Segons la vicerectora de la UAB, Virgina Luzón, es tracta d'una decisió que ha d'aclarir si hi ha hagut "conductes masclistes i insinuacions inapropiades en el context de l'ensenyament", i ha indicat que també ho ha fet el centre hospitalari.





Una mesura que s'ha pres, com ha explicat Luzón, arran de les queixes d'un grup d'estudiants de la Unitat Docent de l'hospital i a les quals el coordinador, el doctor Manuel Montreal, ha donat credibilitat i que va promoure una reunió entre estudiants aquest dijous, membres del deganat, la gerència territorial metropolitana nord de l'Institut Català de la Salut (ICS) i la direcció del centre sanitari.





Luzón ha garantit que s'està actuant amb "diligència" i que aquesta és la voluntat per resoldre l'expedient amb la finalitat que els alumnes se sentin protegits, tot i que no s'ha fixat un calendari concret i ha dit que no té constància que hi hagi una denúncia en els Mossos d'Esquadra.





Ha afirmat que l'expedient ha de servir per demostrar "si hi ha evidències o no que sustenten la queixa" i en el cas que n'hi hagi es prendran les mesures que convinguin, tot i que no ha detallat de quines es tractarien.