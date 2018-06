Mossos denuncien la politització del cos després del cessament de Ferran López

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha denunciat aquest divendres que s'oposa a la "politització del cos" posada en marxa pel conseller d'Interior Miquel Buch en cessar Ferran López i nomenar cap de Mossos a Andreu Joan Martínez.





Així, posen de manifest que la llei estableix que el comandament del cos de la policia autonòmica ha de recaure en un comissari o en un major, que ostentarà el comandament operatiu.





Des USPAC sostenen que encara Ferran López es va oposar a la recuperació i millora de "els drets laborals del cos", no acceptaran un comandament polític al capdavant del cos.





Per això, des del sindicat insten el consller d'Interior a respectar la legalitat vigent, i convocar el Consell de la Policia per "negociar la millora de les condicions laborals" i que no faci servir als 17.000 agents que formen el cos "per interessos polítics o partidistes ".





TRACTE A FERRAN LÓPEZ





Per la seva banda, el sindicat FEPOL, majoritari en el Consell de la Policia i el cos de Mossos, ha considerat aquest divendres que "és injust condemnar a l'ostracisme" a López després que acceptés dirigir el cos després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Així, han afirmat que "va salvar a la institució d'un possible col·lapse" i han expressat malestar per les formes amb què el nou equip de la Conselleria d'Interior està tractant als Mossos i la resta d'institucions que la integren.





"DESTITUCIÓ PREMEDITADA"





El sindicat de comandaments de Mossos Sicme ha elogiat en un comunicat aquest divendres la responsabilitat de la feina feta per López seguint principis professionals i ha criticat que la decisió adoptada ha estat una "destitució premeditada".





Ha manifestat que, des de la constitució del nou Govern, el tracte que ha rebut el llavors comissari en cap "no s'ha percebut amb el respecte i la consideració que mereix el màxim comandament" dels Mossos i ha demanat respecte per al cos.





També han exigit la designació d'un nou cap de Mossos perquè el fet que encara no el tingui "suposa una greu anomalia sense precedents".