Investiguen una agressió contra el 'segon violador de l'Eixample'

Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas d'agressions contra el 'segon violador de l'Eixample' de Barcelona, Alejandro Martínez Singul, a L'Hospitalet de Llobregat.





L'home dormia en un caixer automàtic des de la seva última sortida de la presó i els agents van rebre l'avís la matinada d'aquest dijous que l'home havia estat agredit per un grup de persones que l'havien reconegut.





Singul, que va haver de ser traslladat a un centre hospitalari, encara no ha presentat una denúncia formal, mentre que els Mossos han obert una investigació per un presumpte delicte d'agressions i comprovaran les imatges de càmeres de seguretat properes per determinar la veracitat dels fets .





ORDRE D'ALLUNYAMENT DE LA SEVA MARE





El 'segon violador de l'Eixample' va quedar en llibertat amb càrrecs al febrer després de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 2 de Mollet del Vallès per haver colpejat la seva mare a La Llagosta, però el jutge va dictar una ordre d'allunyament.





Aquest agressor reincident va quedar en llibertat al juliol de 2013 després de complir condemna per una agressió sexual a una menor de 12 anys al barri de l'Eixample, i en els primers moments es va ordenar una vigilància no invasiva per ordre del fiscal de vigilància penitenciària i la de protecció de Víctimes.





Singul, que no està al 100 per cent rehabilitat, ha passat per la presó en dues ocasions: la primera condemnat per l'Audiència de Barcelona el 1992 per cinc delictes de violació, cinc delictes d'agressió sexual, quatre més en grau de temptativa i 4 faltes de lesions; i després de sortir en llibertat el maig de 2007, va tornar a ingressar en un centre penitenciari per l'agressió a una menor l'octubre de 2009.