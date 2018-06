El Chicle va atacar a Diana Quer a A Pobra i va conduir més de 40 quilòmetres per desfer-proves

Una zona amb mala herba al final del passeig marítim de Pobra do Caramiñal, en les proximitats de l'habitatge d'estiueig de la família Quer i prop del lloc on se situaven els firaires a les festes de la localitat.





Aquest ha estat el punt en què aquest divendres José Enrique Abuín Gey ha assegurat que es va creuar i va agredir a Diana Quer, del cadàver es va desfer després en un pou d'una nau abandonada de la parròquia de Asados, al municipi de Rianxo, per després conduir més de 40 quilòmetres per eliminar les últimes proves.





La zona d'A Escravitude, pertanyent a l'Ajuntament de Padrón però molt propera a Santiago de Compostel·la, ha estat la gran sorpresa de les sis hores que ha durat la reconstrucció del crim de la jove madrilenya, en què aquest divendres ha participat 'el Chicle'.





UNA TROBADA FORTUÏT EN A POBRA





La comitiva judicial va arrencar des dels jutjats de Ribeira poc abans de les 10,30 hores del matí i va posar rumb al final del passeig marítim de Pobra, on Abuín Gey va dir que s'havia trobat de manera fortuïta a la jove madrilenya, que passava les vacances amb la seva mare i germana en aquesta localitat corunyesa.





Han estat dues hores les que 'el Chicle' ha invertit en mostrar amb tota mena de detalls el que va passar, segons la seva versió, en la nit del 21 al 22 de juliol de 2016, en què va desaparèixer Diana Quer.





La versió que manté l'acusat és la de que el crim no va tenir un mòbil sexual, alguna cosa que defensa l'acusació.





Es dóna la circumstància que el punt en què 'el Chicle' ha assenyalat aquest divendres que es va trobar amb la jove madrilenya està ubicat en una zona més allunyada del passeig marítim que la que inicialment s'havia assenyalat i que, de fet, no dóna accés a cap àrea, de manera que Diana Quer no hauria de haver-la usat per tornar a la seva llar.





"Obvi", ha dit el lletrat de l'acusació després de ser preguntat sobre l'absència d'un motiu perquè la jove estigués en aquest punt per voluntat pròpia.